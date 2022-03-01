Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti”

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti. 1960’tan bu yana hükümetlerin ömrü tam 14 aydı” dedi.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ilk ziyaretini Anadolu Üniversitesi’ne gerçekleştirdi. Burada Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Yıldırım’ı makamında ağırladı. Ziyaretlerine devam eden Binali Yıldırım, sonraki durağı olan Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yıldırım, daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıya AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Harun Karacan ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda partili katıldı.

“Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti”

Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşma yapan Genel Başkanvekili Binali Yıldrım, “80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık. Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke hep zaman kaybetti. 1960’tan bu yana kadar hükümetlerin ömrü tam 14 aydı. 39 hükümet, 14 ayda ne yapacaksınız, soruyorum size. 14 ayda sadece bakanlığı tanırsınız, brifingleri alırsınız. Sonra da eşyalarını toplarsınız. İstikrar çok önemli. Belli ki istikrarın önemini fark edemeyenler var. Eski istikrarsızlık dönemini özleyenler olduğunu görüyorum. Daha 15 Temmuz’un üzerinden 6 yıl geçti. Ülkeyi darbe heveslilerinin nereden nereye getirdiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Onlar zannettiler ki 28 Şubat, 12 Mart’ta olduğu gibi düşündüler. 27 Nisan’da darbe bildirisini geriye gönderen bir iktidar vardı, bir lider vardı, Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.