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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı kabul etti.
Politika 21.04.2022, 18:30
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı kabul etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi’nde dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı kabul etti. Ziyarette özel sporcularla sohbet eden Yıldırım, günün anısına sporcularla fotoğraf çektirdi.
Özel sporcular, Yıldırım’a forma da hediye etti.