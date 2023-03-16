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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Büyük felaket sonrası en başta yanımızdan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizi gördük"
AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.
Politika 16.03.2023, 20:04
AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.