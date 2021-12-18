banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 2024 seçimlerini işaret etti: “2024’te AK Parti’nin yerel siyasetiyle hemşehrilerimizi buluşturacağız”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 yılının 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere giden bir yol olduğunu belirterek, “2023’te yeni bir destan yazacağız. İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazırız. Durmak yok, yola devam. Bundan sonra 2023, 2024’e giden seçimdir. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024’te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde AK Parti’nin yerel siyasetiyle hemşehrilerimizi buluşturacağız” dedi.

Politika 18.12.2021, 11:55
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 2024 seçimlerini işaret etti: “2024’te AK Parti’nin yerel siyasetiyle hemşehrilerimizi buluşturacağız”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 yılının 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere giden bir yol olduğunu belirterek, “2023’te yeni bir destan yazacağız. İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazırız. Durmak yok, yola devam. Bundan sonra 2023, 2024’e giden seçimdir. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024’te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde AK Parti’nin yerel siyasetiyle hemşehrilerimizi buluşturacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda bir araya geldi. 2 gün sürecek kamp programında, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yer alıyor.

“2023’e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak”

Kızılcahamam’da bir otelde düzenlenen kamp programına konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, bugün mahalle başkanları ile gelecek hafta da belediye başkanları ile yerel yönetimleri masaya yatıracaklarını ifade ederek, “2 buçuk yıllık geçmişi değerlendireceğiz. 2024’e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğinin kararlarını vereceğiz. Kısacası AK Parti seçimden seçime değil gece gündüz, 7-24 vatandaşın içinde, vatandaşın kalp atışlarını takip eden kutlu bir yürüyüş ardındadır. 962 mahallemiz var. Ortalaması 50 bin nüfus. Ama şöyle söylemek lazım. Öyle mahallelerimiz var ki bir ilimizin bütün nüfusundan daha büyük. Bunun bize yüklediği sorumluluğun anlamı açık değil mi? Yani o mahallede olup biten, mahallenin sorunları, o mahalledeki hasta olan komşularımız, hemşehrilerimiz devlet dairesi ile sorun yaşayanlar, işleri ile ilgili beklentileri olanlar, bütün bunların müracaat edeceği yer, mahalle başkanımızdır. Biz mahalle başkanlarının ne anlama geldiğini İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimleri mahalle başkanlarının ne kadar önemli olduğunu bize yaşayarak gösteren bir seçim olmuştur. Onun için mahalle başkanlarımızın üstlendiği bu sorumluluğunun önemini biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz. 2023’e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak” diye konuştu.

“AK Parti’nin yıllarının geçmiş zamandan en büyük farkı güven ve istikrardır”

AK Parti hükumetiyle 20 yılı geride bıraktıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“Başarının sahibi çoktur. Başarısızlık da sessizliğe mahkumdur. En ufak bir olumsuzlukta sorumlu aramak gibi bir hastalık, bizim davamız için en büyük tehdittir. 2 buçuk yıldır dünyada birçok anormallikler yaşanıyor. Bunun en belirgin şekli de Covid-19’dur. Kriz olur, yönetebilirsiniz. Çok krizler yönettik. 20 yıl geriye dönün bakın hangi krizleri yönettiğimizi en iyi siz bileceksiniz. Elektronik muhtıra, 17-25 Aralık, Gezi Olayları, 15 Temmuz AK Parti’nin Genel Başkanımızın ve bütün teşkilatımızın yüzleştiği çok önemli krizlerdir. Bu krizleri, liderimizin sayesinde liderimizle beraber bir olarak, iri olarak, diri olarak yönettik ve bütün sorunları aşarak buraya geldik. Bu sistem değişikliği niye yapıldı? Bunun arkasında, 20 yıldır yaşanan milli iradenin vermediği gücü kullanmaya kalkan vesayetçiler vardı. Paralel yapı oluşturan örgütler vardı. İşte bu örgütleri ortadan kaldırmak için 100 yıldır ülkemizi kemiren, kalkınmasını geciktiren ve demokrasimizi kademe kademe kesintiye uğratan bu arızalı sisteme son vermek bir zorunluluktu, biz de bunu yaptık. Biz yaşadık. Geçmiş yılları hatırlayın. 50’de DP iktidara geldi, ezici çoğunlukla geldi, 60’da darbe oldu. Başbakan ve bakanlar lağvedildi. Askeri vesayet 71’e kadar iş başındaydı yine bir muhtıra ne için tekrar millet iradesine tahammülsüzlük. Nihayet 80 ihtilali. Yine kayıp yıllar. 90’a geldik istikrarsız dönem. Bir buçuk yıl iktidar olamayan dönemde bahsediyorum. Bir buçuk yılda hangi temel sorunu giderebilirsiniz. İşte AK Parti’nin yıllarının geçmiş zamandan en büyük farkı güven ve istikrardır. Türkiye’nin 70 yıldır bekleyen işleri teker teker çözülmüştür. Geciken ve başlanmayan projelerin hepsi başarılmıştır.”

“Kılıçdaroğlu, acımasızca eleştirdiği Niğde Otoyolu’nu kullanarak Mersin’e gidip miting yaptı”

Her seçimde halkın kendilerine gerekli desteği verdiğini ifade eden Yıldırım, “Halk arkamızda olmasaydı biz bu projeleri daha çok konuşurduk. Niğde Otoyolu, 1999’da ihale edilmiş. Göreve geldiğimizde daha başlanmamıştı. 1999, 2000, 2001, 2002 ve biz başladık. Biz bitirdik. Şimdi Ankara’dan Mersin’e 3 buçuk saatte gidiyoruz. Hani bu yolları her fırsatta acımasızca eleştiren muhalefet var ya. Kılıçdaroğlu o yolla gitti Mersin’e miting yaptı. İşte bu projeler muhalefete de lazım. Çünkü hizmette siyaset olmaz diyoruz. Ne düşünürseniz düşünün yapılan hizmet halka yapılan hizmet Hakk’ın bize emridir. Biz milletimiz için halka hizmet, Hakk’a hizmettir anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Biz milletin efendi olduğu, devletin onun hizmetkarı olduğu bir anlayış ile çalışıyoruz”

Çok hızlı olayların değiştiği bir dünyanın olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, “Covid-19 sonrası artık dünya eski dünya değil. Bunu nereden görüyoruz. Bunu bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun ‘E’sini bilmeyen ülkelerin şu an enflasyon en önemli sorunu haline geldi. Avrupa’da yüzde 6’ların üzerine çıkmış. Demek ki bu Covid-19 sürecinde dünyanın düzeni bozuldu. Üretim sistemi çöktü. İhracat, ithalat, nakliyat bütün bunlarda sorun yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorunlar. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliği ile olur. küresel istikrarın sağlanması ile olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın başkanlığında bu yorucu, bu yıkıcı sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek tek aldık. Asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde artırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi ve toplam sektörün ihtiyacı 800 milyar liranın kullanıma sunulması alınan tedbirlerden sadece birkaçıdır. Tabii daha fazlasını da vereceğiz. Çünkü biz milletin efendi olduğu, devletin onun hizmetkarı olduğu bir anlayış ile çalışıyoruz. Eskiden vesayet çok baskın olduğu için millet devletin emrindeydi. Yani devlet patron, milleti de onun emir ve talimatlarını yerine getiren bir kesim olarak görülüyordu. Ama bu alışkanlığı, bu yanlış anlayışı değiştirmek de bize nasip oldu. İnsanı yücelt ki devlet de yücelsin. İnsan merkezli siyaseti Türkiye gündemine taşıyan parti AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

“Üstünkörü kağıt üzerinde her şey mükemmel gibi gösterilirse o zaman seçimde çıkacak sonuçtan da kimsenin üzülmemesi lazım”

AK Parti’nin gücünü milletten aldığına vurgu yapan Yıldırım, “Ta mahalleden başlayıp genel başkana giden yolda hepimiz biz zincirin halkaları gibiyiz. Eğer bu halkalardan biri zayıfsa diğerlerinin güçlü olmasının hiçbir anlamı yok. O gemiyi taşıyan, koca zincir kopabilir. O yüzden mahalle başkanları teşkilatımız için de partimiz için de en önemli dilimimizdir. Bu çok açıktır. Sandıklarda kimler oy kullanacak, hangi listeler var. Hangi ilden hangi seçim çevresinde bütün anketlerde en ince detayına kadar bilen sizlersiniz. Başarı, detayda gizlidir. Detay da dosyanın içine girmek ve tek tek parametreleri gözden geçirmek, zayıf yanlarımızı tespit etmek, avantajlı kısımlarımızı ortaya çıkarma ve tespit etmekten geçiyor. İşte bu analizler doğru yapılırsa yukarıdaki kararlar o kadar isabetli olur. Üstünkörü kağıt üzerinde her şey mükemmel gibi gösterilirse o zaman çıkacak sonuçtan da kimsenin üzülmemesi lazım” dedi.

“2024’te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde AK Parti’nin yerel siyasetiyle hemşehrilerimizi buluşturacağız”

İçi boş olan bir sistemin AK Parti teşkilatı olarak kendilerine hiçbir şey kazandırmayacağına dikkati çeken Yıldırım, “Hücreye kadar hakim olduğumuz sistemde başarı kaçınılmazdır. Bazıları AK Parti’nin başarısını tesadüflerle ölçmeye çalışıyorlarsa onlara diyelim ki ‘Dönün bakın 15 tane seçime. Her seferinde milletin arkamızda olduğunu göreceksiniz.’ Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu başarının arkasında milletin duası var. Milletin desteği vardır. Mahalle başkanlarımızın gece gündür demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışması vardır, gayreti vardır. Kısacası AK Parti ailesinin her kademesinde sorumluluk alan yol arkadaşlarımızın katkısı vardır. Ama en büyük destek millettir. Millet inanırsa, yürüyeceksin diyen bir hareket başlangıcı olan AK Parti, bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023’te yine en büyük cevabı verir. 2023’te yeni bir destan yazacağız. İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazırız. Durmak yok, yola devam. Bundan sonra 2023, 2024’e giden seçimdir. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024’te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde AK Parti’nin yerel siyasetiyle hemşehrilerimizi buluşturacağız. Bugüne kadar başardık, başardıklarımız, başaracaklarımızın teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasının ardından, kamp programı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin konuşması ile devam etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8