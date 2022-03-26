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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş:

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaştan ders çıkarılması gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye ele güne muhtaç dışarıdan gelecek desteklerle ilerleyebilecek bir ülke değildir. Dünyadaki hiçbir sorunun çözümü askeri güç ile çözülemez. Mevcut sorunların çözümü müzakere ile sağlanmalıdır" dedi.

Politika 26.03.2022, 14:05
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş:

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaştan ders çıkarılması gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye ele güne muhtaç dışarıdan gelecek desteklerle ilerleyebilecek bir ülke değildir. Dünyadaki hiçbir sorunun çözümü askeri güç ile çözülemez. Mevcut sorunların çözümü müzakere ile sağlanmalıdır" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri tarafından düzenlenen programlara katılmak için Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, “Bursa güçlü çalışmalarını her zaman yapmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayan Bursa, 2023’de yalnız bırakmayacaktır. Osmanlı tarihinin halen yaşandığı bir şehirde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın bütün ülkelerinde gündemin birinci maddesi, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştır. Ne yazık ki sivil ölümlerin devam ettiği haberlerini alıyoruz. Bu savaşın sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş olduğunu görmememiz gerekiyor.

Uzunca bir süredir dünya üzerinde devam eden dünya sistemindeki dengesizliklerin bir temel sonucu olan ve dünyanın güç merkezleri arasında var olan ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünen bir Güç mücadelesinin yansımalarından biridir. Bu kriz sadece tek başına bir sebep değildir. Bu rekabetlerin sonucu ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bunların yaşanacağını düşünüyoruz. Bu savaşla birlikte gündeme gelen son yıllarda çokca konuştuğumuz bir başka krizler yumağınıda dünya gündemine almıştır. O da su, enerji ve gıda krizleridir. Önümüzdeki dönemde dünya ülkelerini ciddi şekilde etkileyecek, dünyada yeni gerilim alanları oluşturacak, 3 tane önemli stratejik alan olduğunu görüyoruz. Bunlara birde son zamanlarda siber güvenlik alanlarını katmamız gerekiyor.Böylece 4 alanda önümüzdeki dönemde büyük çatışmalar gerilimler ortaya çıkacak" dedi.

Rusya - Ukrayna savaşının bütün dünyayı ilgilendiren bir tarafı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, Bu savaş ile Türkiye olarak bizimde ders çıkarmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz coğrafyada Türkiye’nin yeniden güçlü büyük Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansı yoktur. Güçlü bir ülke olarak durmaktan başka bir ihtimalimiz yoktur. Karadeniz’deki, Kafkaslar’daki ve Doğu Akdenizdeki bu gelişmeler 11 yıldır devam eden Suriye savaşı ve ondan önce Irak işgali ile başlayan Ortadoğu Bölgesindeki gelişmeler, Kuzey Afrika’daki gelişmler, Yemen’deki gelişmeler velhasılı bütün çevremizde olup bitenlerin Türkiye’yi ilgilendirdiği aşikardır. Çatışma bölgelerinin tam ortasında olan bölge Türkiye’dir. Onun için yeniden güçlü büyük Türkiye idailine sahip çıkmaktan başka şansımız yoktur. Her alanda güçlü olmak mecburiyetimiz vardır. Sanayide, ekonomide, savunma sanayinde, demokraside, toplumsal gelişmede, uluslararası ilişkilerde velhasılı bütün alanlarda kendi ayakları üzerinde durabilen, her krizi göğüsleyen, hatta krizleri fırsata çeviren bir Türkiye’yi oluşturmak hepimizin mecburiyetidir.

Türkiye ele güne muhtaç dışarıdan gelecek iaşelerle ve desteklerle ilerleyebilecek ayakta duracak bir ülke değildir. Dünyanın yeni, hakkaniyetli adil bir dünya sistemine kavuşma ihtiyacı vardır. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya onunda bir slogan olmadığı, insanlık için yaşamsal bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. BM Güvenlik Konseyi olarak, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan sistemin ona bağlı olarak dünya politik hiyerarşisinin hiç bir işe yaramadığı çöp tenekesine atıldığı Ukrayna ve Rusya krizi ile ortaya çıkmıştır. BM Güvenlik Konseyi barışı var etmek için kurulmuştur. Ancak hiçbir savaşı durdurmamıştır. İsrail’in Filistine karşı devam ettirdiği saldırılar, Suriye’de savaş halen devam etmektedir. Yüzlerce BM Genel Kurlu kararı ve başvuruya rağmen halen durdurulmamıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, artık bir güvnlik konseyi değil, bir güvensizlik konseyi haline gelmiştir. Türkiye olarak bu konuda yapmış olduğumuz çağrıların ne kadar yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin stratejik önemi bir kez daha Ukrayna Rusya arasındaki savaşla ortaya çıkmıştır. Barış için Türkiye taraf olmadan bütün girişimlerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanımız 40’ın üzerinde ülke başkanlarıyla bu meselenin çözülmesi için görüşmelerde bulunmuştur. Bu sadece Türkiye’nin stratejik öneminin artması değil aynı zamanda Türkiye’deki liderliğinde fevkalede değerli ve önemli olduğunu bütün dostlara düşmanlara herkese göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu liderlik, hem sorun çözücü bir liderlik olarak görülüyor, hemde dünya kamuoyu bakımından Tayyip Erdoğan bir küresel lider olarak kabul ediliyor ve teyid ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu bu yaklaşım çok önemlidir. Dünyadaki hiçbir sorunun çözümü askeri güç ile çözülemez. Mevcut sorunların çözümü müzakere ile sağlanmalıdır” dedi.

Bir krizinde göçmenler olduğunu belirten Kurtulmuş, “Göç yollarında 100 binlerce insan hayattan koparıldı. Türkiye’nin yapmış olduğu çalışmaları tebrik eden Avrupa, bu savaşta iki yüzlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Suriyelileri kabul etmeyenlerin, Ukraynalılara nasıl kucak açtıklarını gördük. Biz mazlumun gözüne, tenine, dinine bakmayız. Bu millet böyle bir millettir. Ukrayna’da da ilk Türk kuruluşlarıdır. İnsanlık büyük bir sınavla karşı karşıyadır. İnşallah Türkiye’nin girişimleriyle bu savaşın biran önce bitmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye, planladığı bütün yatırımlarına devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “Küresel krize rağmen yatırımlarımız ve açılışlarımız devam ediyor. Her gün başka bir ilde ilçede açılışlar yapılmaktadır. Çanakkale köprüsü Türkiye için çok önemlidir. Bunu ilerleyen günlerde herkes anlaşacaktır. Bu köprü Marmara köprüsünün dinamosu olacak bir konumdadır. Büyük bir toplumsal ve ekonomik değerdir. Asya’yı Avrupa’yı bağlayacak önemli köprülerden biridir. Küresel ekonominin çok büyük değeridir” diye konuştu.

Kendisi orada olmayan ama görülmeyen partiyle birlikte 7 parti vardır. Şu andaki sistem cumhurbaşkanlığı sistemi biri istedi diye uygulanmamaktadır. Bu referandumla kabul edilmiştir. Bunu millet seçmiştir. Bunu millet beğenmiyorsa, değiştirir. İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kimi çıkaracaklarını millet bakacak. Başa geldiklerinde bize sığınan mültecileri ne yapacaklardır. Türkiye ne doğuya nede batıya dönemez Türkiye kendi ekseni etrafında dönmek zorundadır. Şu anki ekonomik sıkıntıları çözümünü IMF’nin kapısında mı arayacaklardır. Vatandaşlarımızın aklında hep bunlar vardır” şeklinde konuştu.

Stokçuluk, kötü bir şey olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "stokçuluk, ahlaki zafiyettir. Ticari faaliyet değildir. Ekonomik olarak zor durumdayken, stokçuluk yapanların kazandığı 5 kuruş paradan da fayda olmaz. Stokçuluk yapanlar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmamak gerekiyor. Bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

AK Parti’nin gençlere ulaşamıyor lafının boş olduğu söyleyen Kurtulmuş, "Biz en büyük desteği gençlerden ve kadınlardan almışızdır. Gençlerin ve kadınların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmışızdır. Anketlerle değil, millet sandıkta söyleyecektir. Şu an AK Parti anketlerde birinci partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP’yi toplayın. Neresinden toplarsanız toplayın 35’in üzerine çıkmaz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kurtulmuş, Tarihi Hanlar Bölgesi, Üftade Hazretleri, Osmangazi, Orhangazi türbeleri ziyaret etti. Kurtulmuş, tarihi nöbet değişimine de katıldı.

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