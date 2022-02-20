AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katıldı.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezindeki toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş,

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ile partililer katıldı.

Yapılan konuşmalardan sonra kürsüye çıkan, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, 2023 yılında tarihe altın harflerle yazılacağını ifade ederek, “Kilis bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanımıza yüzde 70 oy vermiş olan bir ilimizdir. Şimdi öyle bir çalışacağız ki, samimiyet ve gayretle hep beraber çalışarak, inşallah 2023 yılındaki seçimlerde, Kilisliler, Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 70’in çok üzerinde oy vererek Türkiye Cumhurbaşkanı olacaktır” dedi.

Kilis’in Türkiye Cumhuriyetinin örnek bir kenti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “11 yıl önce Suriye’de emperyalistlerin yeni emperyalist projeleri için Suriye’yi karıştıran, parça parça eden Suriye’nin bütün halkını birbirine düşüren, bu emperyalist projenin sonucu bombalardan ve ölüm silahlarından kaçarak. Türkiye’ye sığınan 5 milyona yakın Suriyeli’nin 3’de biri Kilis’ten geçerek gitti. Kilisliler, ekmeğini, suyunu, yiyeceğini vererek ev sahipliği yaptı. 100 bin merkezi nüfusu sahip olan Kilis’te 110-120 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz var. Avrupa birliğinde 3-5 bin mülteci geldiği zaman Avrupa’yı yöneten koskoca ülkelerinin Fransa’nın, Almanya’nın, Belçika’nın yöneticilerinin ayağı titrer, 3-5 bin mülteciden korkarlar. Bizim Suriyelilere sahip çıkmamızın sebebi, siyasi bir mesele değildir. Bizim sahip çıkmamızın temel nedeni ecdadımızdan, insanı yaşat ki, insan yaşasın, devlet yaşasın fikridir” dedi.

(MAD-SD-