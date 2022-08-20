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İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep’te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep’te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
Politika 20.08.2022, 14:12
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep’te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."