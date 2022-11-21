AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ”Terörün arkasındaki destekler çekilsin çok kısa bir süre içerisinde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi’nin 30. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevsine geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptığı açıklamada, "Terörün arkasındaki destekler çekilsin inanın çok kısa bir süre, bir hafta on gün içerisinde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi’nin 30. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, Bakü’deki temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Aliyev’in mezarına çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Kurtulmuş ardından Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini de ziyaret etti. Türk Şehitliği’nde temsili şehit kabirlerine çiçek bıraktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “1992’de Nahçıvan’da kuruluş kurultayı toplanan yeni Azerbaycan Partisi’nin bugün 30. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir etkinlik düzenlenecek. Biz de Türkiye’yi ve Ak Parti’yi temsilen birlikte buradayız. Azerbaycan önce Sovyetler Birliği‘nden ayrıldı ve hemen arkasından çok kısa bir süre içerisinde demokrasiye geçiş süreci başlatıldı. Azerbaycan’ın rahmetli umum milli lideri Haydar Aliyev‘in öncülüğünde Yeni Azerbaycan Partisi kuruldu. Bu dostlarımızın kardeşlerimizin yanında yer almak için buradayız. Hem Türkiye’nin sevgilerini, kardeşliğini, dostluğunu göstermek hem de bu etkinlikte yer almak için burada bulunuyoruz. İnşallah güzel bir toplantı olacağını ümit ediyorum. Tabii çalışmalarımıza başlarken de yine Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan şehitliğini ve buradaki Türk şehitliğini ziyaret ederek onların ruhlarına Fatihalar okuyarak çalışmalarımıza başladık. İnşallah toplantıdan sonra da tekrar Türkiye döneceğiz” dedi.

"Teröre karşı kararlı duruşumuzu sergilemek mecburiyetindeyiz"

Terörle mücadeleye kaynağında vermek mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, “Yani Türkiye’nin hemen sınırlarının ötesinde uzun yıllardır Türkiye’yi rahatsız eden, uzun yıllardır Türkiye çok ağır bedeller ödettiren bir terör kaynağı olduğunu biliyoruz ve maalesef bu terör örgütleri sadece kendi başlarına değil arkalarında aldıkları bir takım destekler var. Lojistik destekler var, siyasi destekler var, silah destekleri var hatta istihbarat destekleri var. Bütün bunlarla birlikte onların mevzilenmesini ve orada konuşlanarak Türkiye’ye zarar vermelerini önleyecek operasyonlar uzunca bir süredir devam ediyor. Hem Irak’ın kuzeyinde, hem de Suriye’nin kuzeyinde nerede terör örgütleri tespit edilmişse zaman zaman nokta operasyonları ile zaman zaman ise işte 2 gündür yapıldığı gibi havadan operasyonlar ile bu işler sürdürülüyor. Çünkü terörden canı yanmış bir ülkeyiz. Terörün ne anlama geldiğini, maalesef bazı güçler tarafından terörün, terör örgütlerinin nasıl vekalet savaşlarının bir aracı olarak kullanıldığını çok iyi bilen bir ülkeyiz ve şunu söylüyoruz teröristin iyisi kötüsü olmaz. Hiçbir ülkenin, hiçbir çevrenin kendi çıkarları için terör örgütlerine yani vekalet savaşlarına aracı olarak terör örgütlerine destek vermemesi lazım. İşte görüyorsunuz hiç olmadık ummadık bir yerde maalesef sivil insanların hayatına kasteden insanlık düşmanı çeteler dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla burada biz hem teröre karşı kararlı duruşumuzu sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli bekamız bakımından zorunlu olan bir şeydir. Ama aynı zamanda bütün ülkelere, bütün insanlığa da insanlık düşmanı olan terör örgütlerinin tamamına karşı insanlık cephesinde bir dayanışmaya çağırıyoruz. Aması, fakatı, şöylesi, böylesi olmadan onun terör örgütü, bunun terör örgütü, şuna yakın, buna yakın gibi terör örgütlerini tasnif etmeden, tamamına karşı bütün ülkelerin insanlık cephesinde bir araya gelmesi, sesini yükseltmesi mücadele etmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

“Ümit ederiz ki bütün dünyada terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verilir

Türkiye tarafından yapılan operasyonların asla komşu ülkelere zarar verme amacı taşımadığını ifade eden Kurtulmuş, “Komşu ülkelerimizdeki sivil, bizim dost ve kardeş sivil halklara karşı en ufak bir zarar vermediğini, tamamiyle terör yuvalarını hedef alarak, o terör yuvalarını yok etmeye dönük tasarlanmış eylemler olduğunu, operasyonlar olduğunu bilinmesini arz ederim. Ümit ederiz ki bütün dünyada terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verilir. Biz hep şunu söylüyoruz terörün arkasındaki destekler çekilsin inanın çok kısa bir süre, bir hafta on gün içerisinde dünyanın hiç yerinde terör örgütü kalmaz. Ama maalesef bir taraftan işte dost ilişkisi devam eden, bir taraftan Türkiye’ye yakın duran bazı ülkelerin de bu terör örgütlerine destek verdiğini görüyoruz. Bundan dolayı bu operasyonda Allah ordumuza, silahlı kuvvetlerimize başarılar versin. En kısa zamanda oradaki hedeflerine ulaşılmasını sağlasın. Ama temel temennimiz, bir daha dünyanın hiçbir yerinde bizim etrafımızda, Suriye’nin kuzeyinde de Irak’ın kuzeyinde de hiç kimseye zarar verecek terör unsurları bir daha buralarda yer almasın, konuşlanmasın” açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet daha sonra, Yeni Azerbaycan Partisi’nin 30. kuruluş yıldönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenecek programa katılmak üzere şehitlikten ayrıldı. AK Parti heyetinin düzenlenen yıldönümü programı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Kurtulmuş başkanlığındaki heyette, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Orhan Erdem, MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Mehmet Ceylan ile Afif Demirkıran bulunuyor.