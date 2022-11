AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Hem terörün hem de terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi’nin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle geldiği başkent Bakü’de, "Hem terörün hem de terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. PKK/YPG’li teröristler tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, terörün hain yüzünü ortaya koyan bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Saldırı haberini Bakü’de aldıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Terörün öncelikli hedefi yıldırmak, bıktırmak, korkutmak ve bunun için de her türlü saldırıyı kendileri için geçerli olarak kabul ediyorlar. Burada üç sivilin şehit olması hepimizin yüreklerini dağladı. Bakü’de bu haberi almış olduk, Azerbaycan’da almış olduk. Allah rahmet eylesin. Bir öğrencimiz, bir öğretmenimiz ve bir sivil vatandaşımız şehit oldular. Tabii biz başından itibaren şunu söylüyoruz, terör özellikle son 10-15 yıldır iyice azgınlaşan şekliyle dünyanın her yerinde insanlığın baş belası bir duruma gelmiştir. Adını da böyle çok süslü koydukları ‘proxy war’ dedikleri vekalet savaşları düzenine geçildi” dedi.

"Esas itibarı ile bu mücadele bir insanlık mücadelesidir"

Terör örgütlerinin her birinin maşa olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Teröristler nihayetinde maşanın ucundaki pisliklerdir. Bu anlamda esas bu maşaları, terör örgütlerini kullananlar bu terör örgütleri vasıtasıyla bölgesel ve küresel ölçekte kendi güçlerini, nüfuz alanlarını artırmak isteyen bazı ülkelerdir, bazı çevrelerdir. Israrla söylediğimiz bir şeyi bir kere daha söylüyorum. Bir füze atılmış bu füzeyi kim verdi, oradaki terör örgütünün adamları gidip herhangi bir marketten bunu satın almadılar. Bu füzeleri, bu silahları, bu bombaları veren devletler, ülkeler, bir takım çevreler maalesef dünyanın her yerinde, ta Afrika’dan Asya’nın içlerine kadar, Latin Amerika’ya kadar Türkiye’nin hemen burnu dibinde Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde on yıllar boyunca Türkiye’yi taciz eden bu saldırıları hep desteklediler. Niçin nüfus alanlarını artıracaklar ve bu bölgede istedikleri şekilde etnik yapıyı, demografik yapıyı değiştirecekler. Bunun için silah verenler onlar, lojistik destek verenler onlar, istihbarat destekleri verenler. Hatta ve hatta kendi ülkelerinin başkentlerini açarak bu terör gruplarına siyasi destekler verenlerin de kimler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem terörün hem de terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız. Esas itibari ile bu mücadele bir insanlık mücadelesidir” diye konuştu.

“Terörün arkasındaki bütün siyasi, istihbari, askeri desteklerin hepsinin sonlandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Böyle vahşi, insanlık dışı saldırıları mubah, meşru görenlerle, bu saldırıların kime yapılmış olursa olsun insanlık düşmanı saldırılar olduğunu görenler arasında bir mücadele yaşandığını söyleyen Kurtulmuş, “Biz bütün insanlığı, insanlık cephesinde yer almaya çağırıyoruz. Teröre karşı, her cins teröre karşı, kime karşı olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı insanlık onuruna azıcık sahip olan herkesin bu cephede birlik beraberlik içerisinde olması gerekir diye düşünüyoruz. Allah’tan rahmet diliyorum ölenler için. Biz sadece oynatılan kuklaya bakmıyoruz, kuklanın ipini elinde tutan kuklacıları biliyoruz, tanıyoruz ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil onun bir üst safhaya geçiyoruz, terörü besleyen bütün o alt yapının ortadan kaldırılması, terörü besleyen, destekleyen şartların ortadan kaldırılması bizim nihai hedefimizdir ve bunun için mücadele ediyoruz. İşte Türkiye’nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarının amaçlarından birisi de budur. Yani birileri oralarda bu terör gruplarına silahlar verip, onlara destekler vererek onları teşvik ederken, Türkiye nerede olurlarsa olsunlar bu terör gruplarının faaliyetlerini sonlandırmak için kararlılıkla yoluna devam ediyor. Allah kolay versin. Kaynağında terörü bitirmek mücadelesine devam edeceğiz ve uluslararası alanda da terörün arkasındaki bütün siyasi, istihbari, askeri desteklerin hepsinin sonlandırılması için bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Haydar Aliyev’in 21 Kasım 2021’de Nahçıvan’da kuruluşunu gerçekleştirdiği Yeni Azerbaycan Partisi’nin 30. kuruluş yıl dönümü için Bakü’de bulunduklarını belirten Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de Türk halkının sevgilerini, tebriklerini ifade etmek için buradaki törene katıldık. Çok sayıda ülkeden, çok sayıda siyasi parti katıldı. Orada bir konuşma yaparak hem tebrik ederek, hem de Cumhurbaşkanımızın tebrik mesajını oradaki davetlilere ileterek toplantıya iştirak ettik. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından heyetimizle birlikte kabul edildik. İki ülke arasında gelinen temasların ve gelinen noktanın son değerlendirilmesini yaptık. Özellikle Karabağ’ın kurtarılmasından sonraki süreçte hem Azerbaycan’ın gücünün, hem de Türkiye’nin bölgedeki gücünün, etkisinin gelişmekte olduğunu müzakere ettik” dedi.

“Temasların daha da artırılması kararını aldık”

Türkiye ile Azerbaycan arasında kusursuz ilişkiler mevcut olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Yani mükemmelin de üstünde bir ilişki söz konusudur. Şimdi bu resmi olarak devam eden, her alanda devam eden ilişkinin siyasi partiler arasında da devam etmesinin iki ülkenin de yararına olduğu kanaatindeyiz ve epey bir süredir pandemi şartlarına rağmen Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasında devam eden bu dostane ilişkilerin, karşılıklı mutabakatla pekiştirdiğimiz bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi, parti heyetlerimiz, gruplarımız arasında bu temasların daha da artırılması kararını aldık. İnşallah Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasındaki bu mutabakatın, bu ilişkinin diğer bölgedeki Türk Cumhuriyetleri’ne de, oradaki siyasi partilere de sirayet ettirilerek hep birlikte daha geniş katılımlı, nasıl Türk Cumhuriyetleri devleti daha geniş bir işbirliği alanı oluşturmaya çalışıyorsa, bu ülkelerdeki siyasi partilerin de benzer şekilde bir işbirliği oluşturulması için görüş alışverişinde bulunduk. Son derece verimli, son derece faydalı bir toplantı oldu, görüşmeler oldu. Bir kere daha buradan Yeni Azerbaycan Partisi’nin 30. kuruluş yıldönümünü de tekrar tebrik ediyorum. Biz Türkiye, Türk halkı olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman, her şart altında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.