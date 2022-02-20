AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, fabrika açılışlarına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis Organize Sanayi Bölgesinde fabrika açılışlarına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak için geldiği Kilis’te OSB’de Özpancar Tekstil Fabrikası ile Sönmez Plastik fabrikasının açılışına katıldı.

Numan Kurtulmuş, fabrika açılışlarında yaptığı konuşmada, Kilis’ten 10 kilometre ötesinin Suriye olduğunu ifade ederek, “Kilis sınırda Türkiye’nin en ucunda, OSB’nin içerisinde böyle bir fabrikalarını açıyoruz. Bizim iddiamız şudur, Türkiye’nin üretmekten başka bir şansı yoktur. Üreteceğiz, yatırımımızı attıracağız. İstihdamı çoğaltacağız. Ürettiğimiz mal ve hizmetlerle, ihracatımızı yapacağız. Dışarıdan bol miktarda döviz geliri elde ederek, Türkiye’nin ele güne muhtaç olmasını önleyeceğiz. Kendisi üretmeyen, kendi kendine yeterli olmayan bir ekonomi, ne kadar güçlü görünürse görünsün, bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Alın teriyle kol gücüyle daha ileriye gitmek zorundayız. Tekstil sektöründe başarılı olduğumuz gibi eş zamanlı olarak, makine tesisat alanında da çok başarılıyız. Yeni eş zamanlı olarak, yüksek teknolojide de elektrik sanayinde de son derece başarılıyız. Türkiye Milli Savunma Sanayinde oldukça başarılı bir noktaya gelmiştir. Ürettiği malların yüzde 70-75’ini yerli üretim olarak gerçekleştirmektedir” dedi.

Kurtulmuş’a Vali Kadir Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan eşlik etti.