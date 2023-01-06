AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Değil memleketi, bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir”

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu millet eş cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine itibar etmez güler geçer. Bırakın memleketi 5-6 tane cumhurbaşkanıyla yönetmeyi bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir” dedi.

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 23’üncü yılında Mehmet Akif İnan Ödül Töreni’nde anıldı. Bu sene 4’üncüsü düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından Mehmet İnan tanıtım filmi ile devam etti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı programda Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü, Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü, Uluslararası Değer Ödülü, Üstün Hizmete Vefa Ödülü, Başarı ve Teşvik Ödülü ile Jüri Özel Ödülü olmak üzere 6 kategoride ödüller verildi. Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen ödül töreninde ayrıca Memur-Sen’in sosyal akademik çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği Tez Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

Programda konuşan Kurtulmuş, Memur-Sen’in ilk kurulduğu anları hatırladığını ve o zor şartlardan bu günlere nasıl gelindiğini bildiğini belirterek, “Mayası sağlam bir kuruluşun hangi badirelerden geçerek nasıl güzel günlere ulaşabildiğinin en somut örneklerinden birisi de burada Memur-Sen’in geldiği noktadır. Mehmet Akif İnan’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. İzleri hala Türkiye’de taze olan ve o izleri binlerce inşa tarafından hala takip edilen değerli bir şahsiyeti böyle güzel bir törenle anmış olmakta herhalde sizler için önemli bir vefa örneğidir” diye konuştu.

Mehmet Akif İnan’ı anlatmanın, çok yönlü bir insan olmasından dolayı zor olduğunu belirten Kurtulmuş, İnan’ın öncelikle bir fikir adamı, çok kuvvetli bir şair, çok iyi bir edebiyatçı fakat en önemlisi çok büyük bir aksiyon adamı olduğunu vurguladı.

“Türkiye geçmiş güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanı sistemine geçildi”

Geçmiş yıllarda olduğu gibi şu anda da Türkiye’de siyasetin parçalı olmasını isteyenlerin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’de yeniden hükümetlerin kurulamadığı, hükümetlerin adım atamadığı zamanların geri getirilmeye çalışıldığını dile getirerek, “Türkiye geçmiş dönemlerdeki yaşadıklarını yaşamasın diye güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanı sistemine geçildi. Milletin iradesiyle seçilenler millete hesap vereceği bir sistemi ortaya koydu. Bu anlamda Türkiye çok büyük bir yolda devam etme kararlılığını aldı” dedi.

“Bırakın memleketi, bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir”

6’lı masadan birinin seçimi kazanması durumunda, herhangi bir konuda karar almak için 6’lı bir mekanizma oluşturacaklarını ve onların arasında ortak bir anlaşmayla karar alarak Türkiye’yi öyle yöneteceklerini belirten Kurtulmuş, “Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir. Bu millet eş Cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine itibar etmez güler geçer. Bırakın memleketi 5-6 tane cumhurbaşkanıyla yönetmeyi bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir” dedi.

“Atılan olan adımları çok kıymetli görüyoruz”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise konuşmasında Memur-Sen’in gayretleriyle memur maaşlarında yapılan zamdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Atılan adımları çok kıymetli görüyoruz. Tıpkı EYT’de yaş sınırı olmadan düzenleme yapılması, tıpkı sözleşmelilerin kadroya alınması, tıpkı 3 bin 600 ek göstergenin 4 meslek grubu için ifade edilip daha sonra gayretimiz ve kararlılığımız gereği 5 milyon 300 bin insanı ilgilendirecek devasa bir devrim çerçevesine dönüşmüş olması gibi birçok adımın bu kısa süre içerisinde peş peşe geldiği çalışma hayatı açısından çok kıymetli adımların atıldığı bu zeminde bunlara teşekkür etmek lazım. Ben Bakanımızın nezdinde Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Törende Kültür Sanat ve Edebiyat alanında Mustafa Kutlu, Çalışma Hayatı ve Emek dalında Yener Saygın, Başarı ve Teşvik alanında Halil İbrahim Üçer, Uluslararası Değer alanında Yusuf Abdülkerim, Jüri Özel alanında Hasan Yalçın ve Üstün Hizmete vefa alanında ise Lütfi Doğan ödüllerin sahibi oldu. Törene AK Parti Genel Başkanvekili’nin yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve birçok bürokrat katıldı.