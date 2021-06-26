AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Allah’ın izniyle bir gün Mescid-i Aksa’nın da zincirleri kırılacak”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim gençliğimizde hayal olan şeyleri Allah lütfetti, gerçekleşti. Ayasofya açıldı mı? Açıldı, zincirler kırıldı. Allah’ın izniyle bir gün Kudüs de tam manasıyla özgürleşecek. Mescid-i Aksa’nın da bir gün zincirleri kırılacaktır" dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Edirne’nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı’nın Gökçetepe Tabiat Parkı’nda gençlerle bir araya geldi. Burada düzenlenen programda yatırım deyince akıllara gençlere yapılacak yatırımların akıllara gelmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bizim gençliğimizde hayal olan şeyleri Allah lütfetti gerçekleşti. Ayasofya açıldı mı? Ayasofya açıldı zincirler kırıldı. Allah’ın izniyle bir gün Kudüs de tam manasıyla özgürleşecek. Mescid-i Aksa’nın da bir gün zincirleri kırılacaktır." diye konuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş hayatı boyunca gençlere ve gençlerle ilgili çalışmalara büyük önem verdiğini söyleyerek özellikle Türkiye gibi büyük iddiaları olan ülkelerin zenginliğinin gençler olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek en önemli noktası iyi yetişmiş gençleridir. Bir milletin hedeflerini, ülkülerini geleceğe taşıyan gençlerdir. Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir. Onun için biz gençlerimize çok önem veriyoruz, elimizdeki bütün imkanlarla iyi yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yatırım deyince akla ilk önce gençlerin gelmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye’mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde 5 vasfın olmasını isteriz. Türkiye’nin geleceğini taşıyacak olan gençlik idealist olmak zorundadır. İnançlı, ahlaklı, bilgili ve eylem içerisinde olmalıdır. Türkiye bu anlamda her alanda ileri adımlar atıyor. Bizim gençliğimizde hayal olan şeyler Allah lütfetti gerçekleşti. Ayasofya açıldı mı? Ayasofya açıldı, zincirler kırıldı. Allah’ın izniyle bir gün Kudüs de tam manasıyla özgürleşecek. Mescid-i Aksa’nın da bir gün zincirleri kırılacaktır." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyor. ’Dünya 5’ten büyüktür.’ demek, dünyanın egemenlerine ’Dünya sizden ibaret değildir.’ demektir, ’7 milyar insanın hakkı hukuku var’ demektir. 7 milyar insanın hakkını hukukunu almak ortak hedefimiz. Belki biz görmeyeceğiz ama sizi temin ederim, şurada bulunan evlatlarımızın çoğu yeni bir dünyanın kurulduğunu göreceklerdir." diyen Kurtulmuş sözlerine Birleşmiş Milletler’in yapısının gelecekte daha farklı olacağına şöyle dikkat çekti:

"Birleşmiş Milletler (BM) falan diyoruz ya, bu Birleşmiş Milletler’in yapısının tamamen değiştiğini Allah’ın izniyle göreceksiniz ve daha adil bir dünyada yaşayacaksınız, daha hakkaniyetli bir dünyayı kuracaksınız. Bunun için çalışacaksınız, bu size düşüyor. Milli hedefiniz yeniden büyük güçlü Türkiye’yi kurmaktır. Nerede bulunursanız bulunun, hangi işle uğraşırsanız uğraşın mutlaka ’yeniden güçlü Türkiye’ ideali etrafından kenetleneceksiniz. ’Yeni bir dünya kuruyorum.’ diyenin, ’Güçlü bir Türkiye kuruyorum.’ diyenin eğer kendisi güçsüz olur, bu sözlerini güçlü bir şekilde sürdürme imkanına sahip olmazsa, söylediği sözlerin önemi vardır ama söylediği sözlerin o kadar da tesirli olduğu düşünülemez. Bugün Türkiye bu imkanlara sahip olmasaydı, ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ desen ne olur demesen ne olur. Ama bugün güçlü bir Türkiye bunu söylüyor, Allah’ın izniyle de çok sayıda ülke tarafından ilgiyle etkiyle izleniyor."