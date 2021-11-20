AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sabah saatlerinde Ankara’dan hava yoluyla Trabzon’a gelen Binali Yıldırım, buradan da kara yoluyla Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli şantiye alanına geçti.

Binali Yıldırım’a Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatının şantiyesinde bulunan tünelin 3 boyutlu maket ve görsellerini inceleyen Yıldırım, daha sonra tünelin yapımıyla ilgili olarak yetkilerinden bilgi aldı.

Binali Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane iline geçti.