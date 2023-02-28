AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yaralar en kısa sürede sarılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli ile birlikt Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Atlastepe Çadır Kentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Çadır Kentteki aileleri ziyaret ederken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise vatandaşların yanına gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bütün yaraların sarılacağını dile getiren Yıldırım, "Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın bütün yaralar sarılacak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza zahmet yaralı vatandaşlarımıza Allah’tan şifa diliyorum"