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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Gümüşhane’de

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasıyla ilgili, “Bizim milletimiz cömerttir, helallik isteyenin helalliğini verir. Helallik verelim gitsin, demek ki gitmeye karar verdi” dedi.

Politika 20.11.2021, 17:16
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Gümüşhane’de

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasıyla ilgili, “Bizim milletimiz cömerttir, helallik isteyenin helalliğini verir. Helallik verelim gitsin, demek ki gitmeye karar verdi” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane temaslarına Vali Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret ederek başladı. Burada kentti yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Belediye girişinde mehter takımıyla karşılanan Yıldırım, şehir merkezindeki esnaflara uğrayarak sohbet edip, vatandaşlarla çay içtikten sonra Gümüşhane Kültür Merkezindeki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi programına katıldı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse’nin konuşmalarının ardından alkışlarla kürsüye gelen Yıldırım, konuşmasına başlamadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Gümüşhane’de olduğu bilgisini verdi telefonunu mikrofona tutarak Erdoğan’ın salonda bulunan vatandaşlara seslenmesini sağladı.

Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışma meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Gerek ana kademe gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız olarak danışma meclisi toplantılarının önemini zaten çok iyi biliyorsunuz. Şu anda yaklaşık 1,5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu toplantılarının ne kadar önemli olduğu malumunuz. Hele hele Gümüşhane’miz için bu çok çok farklılık arz ediyor. Şimdi de inşallah Gümüşhane Bayburt Havalimanının yapılışı ile Gümüşhane Bayburt çok daha önemli hale gelecek. Hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız. Gümüşhane’mizi ayakta tutun, yeter ki Gümüşhane’mizi her zaman olduğu gibi müstesna bir şekilde 2023’e hazırlayın” dedi.

“Birbirine selam vermeyecek olanların kol kola olmalarının arkasında ne olduğunu bizim milletimiz biliyor”

Konuşmasında Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmak gerektiğinin altını çizen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Bu topraklarda var olmanın bedeli ağır. İbni Haldun ne diyor ‘Coğrafya kaderdir’ bu coğrafya bizim kaderimiz bu coğrafya medeniyetlerin buluştuğu coğrafyadır. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu güçlü olmaktan geçiyor. 20 yıldır bu küresel emperyal güçlerin bölgedeki hedefini oyunlarını bozan bir Türkiye’yi bugün biraz daha bakıyorum içerden ve dışardan çökertmek isteyenlerin umutları artmış gibi gözüküyor. Pandemi sürecini kullanarak bütün dünyanın içinde bulunduğu belirsizliği kullanarak Türkiye’de acaba yeni bir istikrarsız dönem başlatabilir miyiz diye bir gayret içinde siyasi muhaliflerimizi ittifaklara hareket ettiğini görüyorsunuz. Normal şartlarda birbirine selam vermeyecek olanların kol kola olmalarının arkasında ne olduğunu bizim milletimiz çok iyi biliyor” diye konuştu.

“Helallik verelim gitsin, demek ki gitmek istiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helallik almak için çıkacağı ‘helallik yolculuğu’ ile ilgili de konuşan Yıldırım, “Ana muhalefet partisi genel başkanı helallik istiyor. Helallik verelim gitsin, demek ki gitmeye karar verdi. Hayırlı olsun gitsin. Bizim milletimiz cömerttir, helallik isteyenin helalliğini verir. Demek ki 15 sefer seçime girdim bir sonuç alamadım, helallik alayım diyor. Helallik 2023’te sandıkta verilecek. Sandığa beraber gideceğiz ve boyunun ölçüsünü vereceğiz” diye konuştu.

“Birkaç yıl içerisinde milli savaş uçağımızı semalarımızda göreceğiz”

Türkiye’nin savunma sanayinde çok önemli bir yol kat ettiğini söyleyen Yıldırım, “Bugün gururla şunu söyleyebiliriz artık tankımızı yapıyoruz, topumuzu yapıyoruz, tüfeğimizi yapıyoruz, helikopterimizi yapıyoruz, uydumuzu yapıyoruz, yerli milli arabamızı yapıyoruz milli gemimizi savaş yapıyoruz, füzemizi yapıyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde yerli ve milli savaş uçağımızı da havalarda semamızda göreceğiz. Bunun da prototip çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Türkiye hedef ülke oluyor. Eğer bunlara karışmasanız eğer baş üstüne deseniz ne verirse onunla yetinseniz kimse size bir şey demez ama biz buna razı olur muyuz, bu millet buna razı olur mu” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından Yıldırım, AK Parti Kürtün İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Şen’in Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdiği üçüz çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda Yıldırım’a AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık eşlik etti.

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