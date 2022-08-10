AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:"CHP Genel Başkanı’nın “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’da bile yok’ söylemi her açıdan arızalı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,"CHP Genel Başkanı’nın “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’da bile yok’ söylemi her açıdan arızalı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmen bilgileri ile ilgili yaptığı açıklamaya yönelik şunları dedi:

"CHP Genel Başkanı’nın “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’da bile yok’ söylemi her açıdan arızalı. Seçmen bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’yla koruma altındadır. İhlal eden suç işlemiş olur. Bilmeden ihlal ‘bilgisizliği’, bilerek icrası suç işleme kastını gösterir.

YSK, çok partili demokratik hayatın vazgeçilmez bir kurumudur. Bugüne kadar yapılmış seçimleri yasalara ve nesnel kriterlere göre başarıyla yürütmüş, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamış Anayasal kurumların başında yer alır. Bu bir gerçektir. Hiçbir söylemi bu gerçeği değiştirmez."