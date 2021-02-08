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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır"

AK Parti Zonguldak 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, bir konuşma yaparak Türkiye’nin 100 yılında yeni anayasa çağrısında bulundu. Yazıcı, “Türkiye her sorunundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye’sine Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılına yeni bir Anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım ve düzenleyelim” dedi.

Politika 08.02.2021, 16:57
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır"

AK Parti Zonguldak 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, bir konuşma yaparak Türkiye’nin 100 yılında yeni anayasa çağrısında bulundu. Yazıcı, “Türkiye her sorunundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye’sine Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılına yeni bir Anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım ve düzenleyelim” dedi.

AK Parti Zonguldak 7. Olağan Kongresi Site Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile 24. Dönem Samsun Milletvekili, geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, belediye başkanları il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Sözlerine ilk olarak AK Partinin öneminden bahsederek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, “AK Parti partilerden bir parti değildir. Türkiye’de 90 aşkın parti var. Onlardan herhangi birisi gibi bir parti değildir. Çok farklı bir partidir. Ak parti duruşu olan bir partidir. AK Partinin duruşunun temelinde insan vardır. AK Parti mimarisinin diğer özelliği AK Parti kimliği olan bir partidir. Kimliksiz değildir. Rastgele sağa sola yalpalayan bir siyasi yapı değildir. AK Parti yerli ve Milli bir partidir ve Ak partinin birde omurgası var. Omurgası olmayan sürünür. Ak Partinin omurgası teşkilatlardır sizlersiniz. O yüzden sizler önemlisiniz” dedi.

“Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir”

Türkiye 15 Temmuz’da çok gaddar bir darbeye maruz kaldığını ifade eden Yazıcı, “Türkiye Dünya çok coğrafyasının çok önemli kesitinden Asya, Avrupa ve Afrika’nın -merkezinde olan bir ülke. Büyük şehirleri düşünün büyük şehirlerin kavşak noktası gibi Dünyanın da kavşak noktası gibi bir yerdeyiz. Bu önemli bu Türkiye’nin stratejik üstünlüğünü gösterir. Dolayısıyla böylesine stratejik üstünlüğe sahip ülkeleri hamle yaptıran, ileriye taşıyan önemli bir unsur daha var. O unsur liderliktir. İşte Türkiye coğrafi stratejik üstünlüğünün yanı sıra buna hamle yaptıracak lideri de bulmuştur. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye 15 Temmuz’da çok gaddar bir darbeye maruz kaldı. Son Darbe nasıl son. Türkiye çok partili demokratik hayatı tarihi adeta darbeler tarihi 60’lar, 70’ler, 80’ler, 97’de ve 15 Temmuz 2016’da. AK Parti aynı zamanda liderinin duruşuyla kararlı oluşuyla Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir” dedi.

“Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır”

Bu anayasanın ruhunda, tarzında darbeci ve vesayetçi ruh sinmiş durumda olduğunu ifade eden Yazıcı, vatandaşlara yeni anayasa çağrısında bulundu. Vatanının seven herkesin bu anayasa değişikliğine olur vermek zorunda olduğunun altını çizen Yazıcı, "1961 Anayasasını darbeciler yapmış. 1982 anayasası darbecilerin ürünü. 19 defa değişiklik yapılmış. En son değişikliği 2017 yılında milletimizin oluruyla referandum yapıldı ve o anayasa onaylanmış şekli ile işliyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu anayasanın ruhunda, tarzında darbeci ve vesayetçi ruh sinmiş durumda. Sadece millete ait egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa zamanı gelmedi mi? Bu nerden çıktı demeye kimsenin hakkı yok. Bu Türkiye’nin hep gündemindedir. Türkiye her sorunundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye’sine Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılına yeni bir Anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım ve düzenleyelim. Bundan böyle millet onayladığı toplumsal sözleşmeyi ile soruları tavsiye etmiş şekilde yürüyüşüne devam edecek” şeklinde konuştu.
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