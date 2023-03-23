AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan Bakanların aday olmasına ilişkin açıklama

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, görevde olan bakanların milletvekilli adaylıklarına ilişkin, “Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor” dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim takviminin çok hızlı bir şekilde belirten Yavuz, “Bizde bu takvimin gördüğü iş ve işlevleri gerçekleştirmek için hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. İttifak protokolü 3 parti imzasıyla yarın teslim edilecek. İttifak Protokolünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’a gitmeden önce imzaladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de imzaladı. İttifak protokolü hazır. İnşallah yarın teslim edilecek” diye konuştu.

AK Parti’ye aday adaylık başvurularının dün akşam sona erdiğini hatırlatan Yavuz, “Cumartesi günü yapılacak temayül yoklamasında görevli olan başkan ve üyelerimizle toplandık. Oylarımızı delegeler elektronik ortamda gerçekleştirecek. AK Parti’ye müracaat eden aday adaylık başvuruları 6 bin 25’tir. Temayül yoklamasının hemen ardından pazartesi günü alt komisyonlar başlayarak mülakata tabi tutuyoruz. 14 ayrı oluşturulan komisyon marifetiyle 1 mülakat süreci işleteceğiz. Alt komisyonlar bu süreci tamamlayacak. Üst komisyon çalışmaya başlayacak. Üst komisyona sıra geldiğinde anketler yapılmış oluyor. Temayül yoklaması gerçekleşmiş oluyor. Bütün bu çalışmalar bitmiş olacak ve üst komisyon şeklini vermiş olacak. Nisan’ın 2 ya da 3’ünden başlayarak 9 Nisana kadarda hummalı bir çalışma içerisinde YSK’ya milletvekili aday listeleri teslim edilmiş olur. Biz de 9 Nisana ilişkin hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Bakanların adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlarımız Genel Merkezimize hemen hemen gelir. Sadece adaylık için değil bu durum. Bakanlarımızın milletvekilliği olup olmamasında partimizin bir bakış açısı var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bakanlarımızın olduğu listeler oluşacak gibi duruyor. Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler. Hangi ile aday olacak gibi konular sayın cumhurbaşkanımızın bileceği konulardır.”

“Seçim beyannamemiz bitmek üzere ve hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz”

Seçim beyannamesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yavuz, “Yarın başka bir deprem bölgesine gidecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Partililerimiz o bölgede olacak. Mitingler geri çekildi. Seçim beyannamemiz bitmek üzere ve hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda ise cumhurbaşkanımıza arz edileceğini düşünüyorum. Seçim beyannamesi ne zaman deklare edileceğine dair net bir tarih henüz belirlenmedi” dedi.