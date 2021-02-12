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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz açıkladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı AK Parti Sakarya Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hem de Dünyanın gıpta ile bakacağı ve dünyaya da bizim satacağımız yerli ve milli tankımız çok kısa sürede banttan inşallah inecek” dedi.

Politika 12.02.2021, 18:58
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz açıkladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı AK Parti Sakarya Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hem de Dünyanın gıpta ile bakacağı ve dünyaya da bizim satacağımız yerli ve milli tankımız çok kısa sürede banttan inşallah inecek” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı AK Parti Sakarya Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. ‘Gençsin Önde Yürü İnandığın Yolda Yürü’ sloganıyla gerçekleştirilen kongre Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkez MYK ve MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve davetliler yer aldı. AK Parti Sakarya Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinin ardından Murat Salih Başer’in yerine Muhammed Çalışkan görevi devraldı.

Heyecanınız bize güç ve değer veriyor

Göreve seçilen Muhammed Çalışkan’ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bizler millete hizmet etmenin tadına varmış bir topluluğuz. Her bir hücremiz ile devlete hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulmak bilmeden gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Sizlerin karşısında olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Gözleriniz içerisindeki parıltı, yüzlerinizdeki mücadele azmi gerçekten heyecanınız bize güç ve değer veriyor. Sizlerin de bizden aldığınız bayrağı en ileriye taşıyacağınıza şüphem yok. Bizim gençliğimiz polise taş atan bir gençlik değil, kutsalımıza saldıran, değerlerimizi karalayan gençlik değil tam tersi kutsal ve değerlerimizi yükselten bir gençliktir” dedi.

Yeni Türkiye’nin kurucu ve mimarları sizler olacaksınız

Türkiye’nin yeni bir yüzyıla girdiğini ve bunun ilk öncülerin gençler olacağını aktaran AK Parti İl Başkanı Tever, “Toplumun her kesimini kucaklayan yeni kadrolarımızla, hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak, hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi bu teşkilat yapılarımızla yarınlara taşıyacağız inşallah. Ülke olarak, bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz, güvenlikten ekonomiye kadar hemen her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Milli Uzay Programını çok önemsiyoruz. Bu programın siz gençleri de çok heyecanlandırdığını yakından biliyorum. Türkiye artık yeni bir yüzyıla merhaba diyor. İnanıyoruz ki; bu merhabanın ilk öncüleri de siz gençler olacaksınız ve yeni Türkiye’nin kurucuları ve mimarları sizler olacaksınız” diye konuştu.

Tazeleniyor ve yenileniyoruz

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, “Tazeleniyor ve yenileniyoruz. Kongreler bizim düğünümüz. Bugün burada coşkumuz, heyecanımız, bayramımız var. İlk kongrelerimizi bu ay tamamlayıp büyük kongre ile kutlu yürüyüşümüze, Cumhurbaşkanımız ve hedeflerinin peşinde olmaya devam edeceğiz. Rabbime şükürler olsun ki gençliğimizin en güzel yılları tekrarı bulunmayacak bir dönemde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu AK Parti’de geçiyor” şeklinde konuştu.

Yerli ve milli tankımız kısa sürede banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Hepimiz bugünlerde ter akıtacağız, emek ortaya koyacağız, araştıracağız, tefekkür edeceğiz ve bir iyi gözlemci olarak yarınlara kendimizi hazırlayacağız. Yarınları da hak edeceğiz çünkü her birimiz bayrağı devretmeye hazır bekliyoruz. Yeni kardeşlerimiz halkaya dahil olacak, bıraktığımız yerden bayrağı devralacaklar ve çok daha yukarılara taşıyacaklar. Biz medyada atılan manşetler ile buralara gelmiş insanlar değiliz. Biz gazetelerin manşetlerine sığınarak, oradan güç alarakta bundan sonra hedefe ilerlemeyeceğiz. Biz çok zor günlerden geliyoruz, zor süreçlerden geçiyoruz ve yine zor süreçlerden muhtemelen geçmeye devam edeceğiz. Bakınız bizim başımıza PKK’yı, DEAŞ’ı, FETÖ’yü bela ettiler. Öncesi de var, sonrası da muhtemelen olacak. Ve yine olacak, olacakta onlar onu yaparken biz ne yapıyoruz burası çok önemli bir mesele. Bizde yıllarca oturmuşuz adeta onlara bir yerleri teslim etmiş bir haldeydik ta ki Recep Tayyip Erdoğan gelinceye kadar. Bizim hemen yanı başımızda Arifiye’de daha sonra Karasu’da devam edecek, tank üreteceğiz inşallah. Arifiye’de hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hem de Dünyanın gıpta ile bakacağı ve dünyaya da bizim satacağımız yerli ve milli tankımız çok kısa sürede banttan inşallah inecek” ifadelerini kullandı.
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