banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Biden:
Biden: "Amerika’da yeni bir gün"
Trump’tan Biden’a mektup
Trump’tan Biden’a mektup
Trump, Beyaz Saray'a veda etti
Trump, Beyaz Saray'a veda etti
Ticaret Bakanı Pekcan’dan esnafa müjde
Ticaret Bakanı Pekcan’dan esnafa müjde

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Kıklareli’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kokuşmuş bir zihniyetin bizi engelleme çabasıyla başörtülü, başı açık diye ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum” dedi.

Politika 20.01.2021, 17:02
2
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Kıklareli’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kokuşmuş bir zihniyetin bizi engelleme çabasıyla başörtülü, başı açık diye ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum” dedi.

AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantılı katımıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Gerçekleşen kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, başörtülü, başörtüsüz ayrıştırması babasının hüzünlü yanı olduğunu ifade ederek, “Çünkü bu ülkede kokuşmuş bir zihniyetin bizi engelleme çabasıyla başörtülü, başı açık diye ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum. Ta ki bir lider çıkıp yine bu ülkedeki ayrımcılığı, ötekileştirmeyi bitirip herkesi kucaklayıp, bizler için de okulları, çalışma imkanlarını toplumsal imkanların hepsini önümüze koyan liderimiz sayesinde, artık babalarımızın hüzünlü yanları değiliz. Tam tersine, bu ülkenin kızları da kadınları da başarılarıyla bu ülkeye verdikleri katkılarıyla, değerleriyle babalarının artık mutlu, onurlu, gururlu yanları olmayı becerdiler" ifadelerini kullandı.

“Tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz”

Ana muhalefet partisini kınadığını söyleyen Usta, "Ana muhalefet partisinin içi kaynıyor tacizlerle, tecavüzlerle kaynıyor. Susuyorlar, kendilerinin sustuğu yetmezmiş gibi o tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz tam tersine o kadınların da haklarını korumak için, onların da suskunların sesi olmak için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İlkeli duruşumuzla, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, bu ülkenin önünü açmaya, bu ülkenin gençlerinin umudu olmaya, çocukların geleceği olmaya, kadınların gücü olmaya, yaşlılarımızın büyüklerimizin ellinden tutup onlarla birlikte yol yürümeye ve ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Biz bu ülke için, hizmet etmek için varız"

Dün Karabük’te olduğunu belirten Usta, yaşlı bir vatandaşla yaşadığı diyalog da çok duygulandığını dile getirerek “Bir amcamız ile ayak üstü yaptığım sohbette, amcamız, ’2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan reisimiz yine Karabük’e gelmişti. Kendisi ile konuşma fırsatı buldum ve kendisine şunu söyledim. Eğer biz bir gün olur da yerli motor yaparsak, ben ilk emekli maaşımı bağışlamak istiyorum.’ İnanılmaz duygulandık. ’Bugün ben maaşımı nereye bağışlayayım, bunu devletime nasıl sunabilirim kızım, bana yardım et’ dedi. Teşekkür ettik, duasının yeteceğini söyledik. Bu inanılmaz duygu seli, bu içten duygu ve samimiyet hepimizi bir kez daha birliğe ve beraberliğe sevk etti. Kolay değil böyle gönülden gelerek, kendi içinden gelerek bu fedakarlığı yapmak. İşte AK Parti’nin farkı burada. Bizim teşkilatlarımızın farkı burada. Bizim davamızın farkı burada. Biz bu ülke için, hizmet etmek için varız. Biz bu ülkeye değer katmak için varız. Artık daha da büyüdük, güçlendik, güçlü bir Türkiye olduk, yeni Türkiye olduk. Yeni Türkiye’de AK Parti sadece Türkiye’nin umudu değil, bütün dünyanın kaderini etkileyen büyük güçlü bir Türkiye ve büyük güçlü bir AK Parti oldu" diye konuştu.

“Dünya beşten büyüktür”

AK Parti’nin hiçbir vesayet odağından, başka hiçbir güçten destek almadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bu dünyada bir düzen var, ancak bu düzen yanlış ve bozuk işleyen bir düzen. Bir tarafta dünyanın zenginleri, büyük varlık ve refah içinde yaşarken, öbür taraf açlıkla yoksullukla, kıtlıkla mücadele ediyor. İşte liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız çıktı ve dedi ki, ’Benim bu düzene itirazım var. Ben bu düzeni değiştirmek için çabalayacağım, önce ülkemi kalkındıracağım, önce yerli ve milli hamlelerle ülkemi ayağa kaldıracağım, kendimi güçlü bir Türkiye haline getireceğim. Arkasından bu bozuk dünya düzenini düzeltmek için var gücümle çalışacağım’ dedi. Onun için dünya beşten büyüktür iddiasını ortaya koydu. Bu iddia kolay bir iddia değil. Bu dünyada bu iddiayı ortaya koyacak başka bir lider yok. Tek başına Recep Tayyip Erdoğan var. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü kılan ne, arkasındaki teşkilatı. Teşkilatımızı güçlü kılan ne, sadece ve sadece milletinden aldığı güç. Biz hiçbir vesayet odağından, başka hiçbir güçten destek almıyoruz. Sadece ve sadece milletimizin gücüyle varız, milletimizin inancı ile inandığımız yolda yürüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12