banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular
Wuhan’a aylar sonra uluslararası uçuşlar başlıyor
Wuhan’a aylar sonra uluslararası uçuşlar başlıyor
Ara Güler fotoğrafları, Ahmet Hamdi yazılarıyla buluştu
Ara Güler fotoğrafları, Ahmet Hamdi yazılarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Türkiye şu anda Doğu Akdeniz’de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor”

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL, “TÜRKİYE’NİN LİBYA, SURİYE VE DOĞU AKDENİZ’DEKİ MÜCADELELERİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ADIM ATMA DİYE BİR DÜŞÜNCELERİNİN OLMADIĞINI İFADE ETTİ

Politika 05.09.2020, 19:09
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Türkiye şu anda Doğu Akdeniz’de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye’nin Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki mücadelelerinde hiçbir şekilde geri adım atma diye bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

AK Parti Dulkadiroğlu 3. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yüklendi. CHP Genel Başkanı’nın Libya’da Hafter’i, Suriye’de Esad’ı desteklediğini söyleyen Ünal, CHP liderinin S-400’ler konusunda Yunanistan’ın Türkiye’ye saldırmayacağını ve alınmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Ünal, “Türkiye bölgesel güç olma iddialarını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi oldu. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz’de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor. Yaşananları tek tek televizyonlardan takip ediyorsunuz. Türkiye’nin Libya’da, mavi vatanda, Suriye’de verdiği haklı mücadeleyi görüyorsun. Bizim bu mücadeleden hiçbir şekilde değerli kardeşlerim geri adım atma diye bir lüksümüz olamaz. Bu mücadeleden geri adım atılırsa bu millet bizim yakamıza yapışır. Bize birtakım yalanlarla, birtakım hesaplarla ekonomimizin kötü olduğunu anlatmaya çalışan tuhaf bir muhalefet var. Buna muhalefette dememek gerekiyor. Karşıtlık başka bir şeydir, muhalefet başka bir şeydir. Bunlar muhalefet değil, bunlar apaçık düşman, apaçık karşıttır. Bakıyorsunuz Suriye’de Esad’ı destekliyorlar, Libya’da Hafter’i destekliyorlar, Doğu Akdeniz’de Yunan tezlerini savunuyorlar, Güneydoğu’da bizim sınır güvenliğimiz, toprak bütünlüğümüz söz konusu olduğunda PYD’yi, YPG’yi savunuyorlar. Bir genel başkan düşünün ki Türkiye S-400’ler ile ilgili anlaşma yaparken, ’S-400’leri ne yapacaksınız? Yunanistan bize mi saldıracak?’ diyen bir genel başkan. PYD-YPG ile ilgili ’Arkadaşlar’ diyen bir genel başkan. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil, açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"Dünyada ekonomik kriz varken, Türkiye yatırımlarına devam ediyor"

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Ünal, “Biz millet olarak kenetlendiğimizde biz bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Şu anda dünyada bütün ekonomiler daralırken, yüzde 15-20’lik, yüzde 25’lik ekonomik daralmalar yaşanırken hamdolsun Türkiye yatırımlarını yapıyor mu? İhtiyaçları karşılıyor mu? Biz ihtiyaç sahibi belediyeler, kaymakamlıklar, milletvekilleri ile vatandaşlarımızın yanında oluyor muyuz? Türkiye güçlü bir devlet. Kendimize, ülkemize ve Türkiye’ye güvenelim. İstikbal Allah’ın izniyle bizimdir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
21°
açık
Namaz Vakti 05 Eylül 2020
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25