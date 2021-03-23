Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Cumhurbaşkanı Kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" cevabını verdi.
Politika 23.03.2021, 11:48
12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Ünal, "2023'e yönelik sadece partide değil, diğer alanda da Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" cevabını verdi.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin de konuşan Ünal, "Sözleşme üçüncü bir cinsiyetin dayatması haline geldi. AK Parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor" dedi.