AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu’dan ’Çanakkale Zaferi’ mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Sarıeroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferi, tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet yolundaki azmini, iman gücünü ve vatan sevgisini büyük fedakârlıklarla ortaya koyduğu Milli Mücadele’nin temellerini oluşturan büyük bir destandır. ’Çanakkale Geçilmez’ dedirten bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş, dünya tarihi sayfalarına adını yazdırmıştır. Binlerce şehidimizin kanıyla yazılan bu destanın altında; tarih boyunca esaretle yaşamayı kabul etmemiş, kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına koruyan büyük millet olmanın şuuru yatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi’mizin 108. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."