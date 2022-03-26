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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Masada ve diplomaside öncü lider bir Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Pandemi sürecinde çok güçlü politikalarla adımlarla sağlıktan sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda işverenlerimizden işçimize, emeklimizden esnafımıza ve çiftçimize kadar herkese dokunan çalışmaları yaparak bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için gayret ettik. Gelecekle ilgili güçlü hedefler koyarak o doğrultuda birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam eden, hem masada hem sahada hem de diplomaside gerçekten öncü lider bir Türkiye söz konusu" dedi.

Politika 26.03.2022, 15:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Masada ve diplomaside öncü lider bir Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Pandemi sürecinde çok güçlü politikalarla adımlarla sağlıktan sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda işverenlerimizden işçimize, emeklimizden esnafımıza ve çiftçimize kadar herkese dokunan çalışmaları yaparak bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için gayret ettik. Gelecekle ilgili güçlü hedefler koyarak o doğrultuda birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam eden, hem masada hem sahada hem de diplomaside gerçekten öncü lider bir Türkiye söz konusu" dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Kırıkkale’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile makamında görüşerek, bazı yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Burada şeref defterini imzalayan Sarıeroğlu’ya, milli piyade tüfeğini kullanan bir askerin maketi hediye edildi. Zafer Caddesi’nde ziyaret ettiği esnafla da bir süre sohbet ederek, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

AK Parti İl Başkanlığına geçen Sarıeroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pandeminin neden olduğu küresel ekonomik sıkıntıları Türkiye’nin sağlıklı şekilde atlatabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Bir haftada yaklaşık 80 bin yaşlımızı da telefonla aradık"

Sarıeroğlu, "Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Engellilerimize yönelik çalıştayımızı gerçekleştirdik, mahalle bazlı ev ziyaretleri yapıyoruz. Yaşlılarımıza yönelik çalıştayımızı gerçekleştirdik. Yine Yaşlılar Haftası’nda, Cumhurbaşkanımızın mektubunu ileterek çok kıymetli yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Türkiye genelinde bir haftada yaklaşık 80 bin yaşlımızı da telefonla arayarak, Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. İhtiyaçları ve talepleri konusunda temaslarımız oldu" dedi.

"Daha önce yaşanmamış bir pandemiyi yaşadık"

Türkiye ve dünya olarak pandemi sürecinden geçtiklerini belirten Sarıeroğlu, "İki yıl tüm dünya açısından daha önce yaşanmamış bir pandemiyi yaşadık. İnşallah nasıl bir pandemi sürecinde çok güçlü politikalarla adımlarla sağlıktan sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda işverenlerimizden işçimize, emeklimizden esnafımıza ve çiftçimize kadar herkese dokunan çalışmaları yaparak bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için gayret ettik. Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman Türkiye özellikle sağlık anlamında yaptığı altyapı yatırımları. Çok şükür ki 20 yıldır AK Parti’nin iktidarlığı döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığı adımlar sayesinde bu süreci sağlık anlamında güçlü şekilde geçirdik" diye konuştu.

"2023’e doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz"

"Tüm kadrolarımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önlemlerimizi, çalışmalarımızı, politikalarımızı üreterek, 2023’e doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz" diyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

Tabi pandemi sonrasındaki süreçte de tüm dünyanın içinden geçtiği pandeminin neden olduğu bir küresel ekonomik söz konusu. Bu süreci de Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Arka arkaya paketlerimizi çıkartıyoruz düzenlemelerimizi yapıyoruz. İlgili kesimlerle ilgili başta toplu sözleşmeler süreçleri, asgari ücret, en son gıda harcamalarındaki yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen KDV uygulamaları. Türkiye olarak yine olumlu şekilde atlatacağımıza ve bu süreci yöneteceğimize inanıyoruz. Yine tüm dünyanın yaşamış olduğu bir süreç var. Bunlara yönelikte tüm kadrolarımızla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde önlemlerimizi, çalışmalarımızı, politikalarımızı üreterek 2023’e doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

"Güzellikler içerisinde yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Meclisimiz çok yoğun bir çalışma içerisinde. Gerçekten tarihi düzenlemeler yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda da seçim yasalarına yönelik yasama faaliyeti içerisinde olacağız. Komisyondan da geçti onun görüşmelerine başlayacağız. Parlamento ayağında çalışmalar devam ediyor. Partimiz ayağında her bir genel başkan yardımcımız, kendi birimleri ile alakalı çalışmalarını yine güçlü şekilde devam ediyor. Yine sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe 2023 ve sonrasına emin adımlarla güçlü bir şekilde taşımak. Her bir vatandaşımızın geleceğe umutlu bir şekilde bakabilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah güzellikler içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bu bağlamda teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Öncü lider bir Türkiye söz konusu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade eden Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin gururu Çanakkale’deydik. Gerçekten göğsümüz kabardı. Çok önemli bir eseri hem de çok anlamlı bir günde ülkemize armağan ettik. Çanakkale köprümüz hayırlı olsun. Dün yine çok önemli Tokat Hava Limanımızın açılışı gerçekleştirildi. Yatırımlarına ve çalışmalarına devam eden bir Türkiye. Gelecekle ilgili güçlü hedefler koyarak o doğrultuda birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam eden, hem masada hem sahada hem de diplomaside gerçekten öncü lider bir Türkiye söz konusu. Bu doğrultuda inşallah sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımızla birlikte vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam ederek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün Kırıkkale ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasına temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen Sosyal Politikalar Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katıldı. Sarıeroğlu’na ziyaretinde AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara eşlik etti.

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