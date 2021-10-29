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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Şırnak’a gittim, ’Ne işiniz var’ diye mesaj attılar"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; bakanlığı döneminde yapılan yatırımları görmek için Şırnak’a gittiklerinde kendisine ’Şırnak’ta ne işiniz var’ diye mesaj atıldığını söyleyerek; "O siyasi uzantılar bana yazmış; ’Ne işiniz var Şırnak’ta?’ diye. Oradaki Kürt kardeşlerime dedim ki; ’Bana bunu yazan hainlere sorsanıza? Ben bir Türkmen çocuğu olarak geldim size hizmet ediyorum, şeref duyuyorum. Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz. Ama 13 bin kilometre öteden o köpekler niye gelmiş? Onlara sorun’ dedim" dedi.

Politika 29.10.2021, 18:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Şırnak’a gittim, ’Ne işiniz var’ diye mesaj attılar"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; bakanlığı döneminde yapılan yatırımları görmek için Şırnak’a gittiklerinde kendisine ’Şırnak’ta ne işiniz var’ diye mesaj atıldığını söyleyerek; "O siyasi uzantılar bana yazmış; ’Ne işiniz var Şırnak’ta?’ diye. Oradaki Kürt kardeşlerime dedim ki; ’Bana bunu yazan hainlere sorsanıza? Ben bir Türkmen çocuğu olarak geldim size hizmet ediyorum, şeref duyuyorum. Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz. Ama 13 bin kilometre öteden o köpekler niye gelmiş? Onlara sorun’ dedim" dedi.

Katıldığı bir programda konuşan Özhaseki; Osmanlı’ya hayatı zehir eden ülkelerin aynı oyunları oynadıklarını söyleyerek; "Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Özellikle son yüzyılda mazlumların tam bir sığınma coğrafyası olmuş bir toprak parçasında bulunuyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın başında Kafkaslarda daralan, Balkanlarda bunalan, ülkenin güneyinde, doğusunda mazlum kim varsa bu topraklara gelmiş. Hep beraber burada etle tırnak gibi olmuşuz. Allah’a hamd olsun devletimizi kurmuşuz, bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Ne kadar şükretsek az. O günlerde Osmanlı’ya hayatı zehir edenler, Müslüman Türk’ün bu Anadolu coğrafyasında bile yaşamasına izin vermek istemeyen emperyalist ülkeler; binlerce kilometre öteden gelip ülkenin dört bir tarafından saldırdılar. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, hepimizin dedeleri ayağa kalktılar ve yokluklar içerisinde onlarla savaşarak derslerini verdiler, hepsini kovdular, bu vatanı bize hediye ettiler. Bu vatan çok zor kazanıldı, bu günlere çok zor gelindi. Bilmiyorum ki içinizde şehidi olmayan kimse var mı? Bugün aynı ülkeler aynı tehlikeli oyunları yine oynuyorlar. 13 bin kilometre öteden ülkemizin güney sınırına geliyorlar, askerlerini getiriyorlar, milyarlarca doları harcıyorlar, içimizden satılık köpekleri bulup bizlere kurşun sıktırıyorlar. Tek istedikleri var, bu ülkenin bölünmesi ve aşağıda terör devletinin oluşması. Onun için de ellerinden geleni hala yapmaya devam ediyorlar. Onların satılık uşakları da ne yazık ki demokrasinin nimetlerinden istifade ederek aramızda dolaşıyorlar. Eğer o teröre, katillere karşı kol kola girsek, omuz omuza olsak yapacakları hiçbir şey yok" dedi.

"Bana bunu yazan hainlere sorun"

Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Doğu ve Güneydoğu’da 30 binden fazla ev yaparak halka teslim ettiklerini dile getiren Mehmet Özhaseki; "Bakanlığım dönemimde onların yakıp yıktığı yerleri gidip onardım. 30 binden fazla evi 1 sene içerisinde devlet olarak yaptık, mazlumlara teslim ettik. Geçenlerde onları görmek için 200 kadar belediye başkanı arkadaşla Şırnak’a, Cizre’ye, Silopi’ye gittik. Gittiğimizde o siyasi uzantılar bana yazmış; ’Ne işiniz var Şırnak’ta?’ diye. Oradaki Kürt kardeşlerime dedim ki; ’Bana bunu yazan hainlere sorsanıza? Ben bir Türkmen çocuğu olarak geldim size hizmet ediyorum, şeref duyuyorum. Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz. Ama 13 bin kilometre öteden o köpekler niye gelmiş? Onlara sorun’ dedim. Onlara karşı bir olacağız, beraber olacağız. Vatanımızdan bir karışın bile koparılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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