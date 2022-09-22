AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Muhalefetin yerli ve milli olmasını beklemek hakkımızdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, hizmet yaparken hiçbir zaman muhalefetten destek beklemediklerini belirterek, "Ama yerli ve milli olmalarını beklemek hakkımız. Haklarımızı ararken en azından arkamızda durmalarını bekliyoruz. Ama nerede. Özellikle ana muhalefet Deniz Baykal’dan sonra bir başka yere doğru evrildi. Deniz Baykal’a hiç oy vermiş bir adam değilim, sempatik de bakmadım ama yerli ve milli bir adamdı. Onu ne zaman FETÖ operasyonuyla indirdiler yerine Kemal Bey’i getirdiler, her şeye müsait bir adam getirdiler" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Mehmet Özhaseki, AK Parti Mersin İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. Özhaseki’ye İl Başkanı Cesim Ercik ile milletvekilleri eşlik etti. Burada konuşan Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin sıradan bir parti olmadığını söyledi. Parti olarak sorumlulukları olduğunu kaydeden Özhaseki, “Tarihe karşı, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var ve millete karşı da bir borcumuz var. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız çok az bir uyku ile uzun mesailer yaparak koşmaya devam ediyor. 20 yıl önce erdemliler hareketi olarak başlayan bu hareket Allah’a şükürler olsun ki adeta sessiz bir devrim yaptı” diye konuştu.

"IMF’den gelen memurların törenle karşılandığını biliriz"

Ekonominin çok konuşulduğunu kaydeden Özhaseki, “Sorunlar var mı, elbette var. Bunları aşacak kadro ve irade bizlerde var, hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu ülkede IMF’den gelen memurların törenle karşılandığını biliriz. Yurt dışına çıkan cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız orada randevu alabilmek için aylarca beklerler, sonra bir fotoğraf karesi vermek için bir sürü uğraş içinde olurlardı. Bazen de gidenlerin o ezik tavrı hepimizin içini yakardı. Şimdi Cumhurbaşkanımızla görüşmek için hepsi sırada bekliyor. Yurt dışına gidiyor ve bu milletin onurunu dimdik ayakta temsil ediyor” şeklinde konuştu.

Eskiden vesayet rejiminin olduğunu vurgulayan Özhaseki, “10 senede bir önce itibarsız hale getirmek için uğraşırlar, sonra idare edemez duruma gelirler, sonra da bir takım faali meçhuller işleyerek itidale doğru sürüklerlerdi. Cumhuriyet mitingleri yaptılar, Danıştay saldırıları, parti kapatma davaları, muhtıralar. Bunların hepsi iktidarı yıkmak için yapılan çalışmalardı. Bunlarla yapamadılar, 17-25 Aralık’ta hukuk darbesi, Gezi olayları, çukur eylemleri yaptılar. Sonunda da 15 Temmuz’da hain darbe girişimini gerçekleştirdiler. Allah’tan bu zorlu süreçte başımızda Recep Tayyip Erdoğan vardı. Artık bu vesayetçi yapıyı toprağa gömdük ve bir daha da çıkamayacaklar” ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafya tüm mazlumların sığınma coğrafyasıdır"

Bu coğrafyanın tüm mazlumların sığınma coğrafyası olduğunun altını çizen Özhaseki, “Balkanlar’dan daralan kardeşlerimiz buraya gelmişlerdir. Kafkaslar’da daralan kardeşlerimiz buraya gelmişlerdir. Kim zulme uğradıysa bu topraklara gelmişlerdir. Biz burada hep birlikte akraba olduk, kan bağı oluştu, etle tırnak gibi olduk, ayrılmaz bir bütün ve parça olduk. Allah’a şükür bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Giderek de büyüyoruz. Düşmanlara da korku salıyoruz” dedi.

Hizmet yaparken hiçbir zaman muhalefetten destek beklemediklerini kaydeden Özhaseki, “Ama yerli ve milli olmalarını beklemek hakkımız. Suriye’de bir operasyon yapıyorsak bu milletin güvenliği için yapıyoruz. Burada çıkıp gidin orada bu milletin güvenliğini sağlayın demelerini bekliyoruz. Haklarımızı ararken en azından arkamızda durmalarını bekliyoruz. Ama nerede. Özellikle ana muhalefet Deniz Baykal’dan sonra bir başka yere doğru evrildi. Deniz Baykal’a hiç oy vermiş bir adam değilim, sempatik de bakmadım ama yerli ve milli bir adamdı. Onu ne zaman FETÖ operasyonuyla indirdiler yerine Kemal Bey’i getirdiler, her şeye müsait bir adam getirdiler. Stratejileri Cumhurbaşkanı gitsin de ülke ne oluyorsa olsun. O yüzden de yedi benzemezler bir araya geldi” diye konuştu.

"Bütün oklar Cumhurbaşkanımıza çevrilmiş durumda"

Önlerinde çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu dile getiren Özhaseki, “Bu ülkede 20 yıl boyunca hepimiz adına, inançlarımız adına, ülkemizdeki sevdamız adına büyük kazanımlarımız var. Bu seçim bunların kaybedilmemesi seçimidir. Onun için de herkese büyük görev düşüyor. Seçim yaklaşırken herkes elinden geleni yapmalı. İnşallah zafer bizim olmalıdır. Bütün terör örgütleri oklarını bir tek kişiye çevirdi, o da Cumhurbaşkanımıza. Bunlar şu anda 6’lı masaya dua ediyorlar. Yurt dışında tüm ülkeler oklarını kime çevirdiler? Cumhurbaşkanımıza. Bunca olumsuzluğun, bir sürü kötülük bir araya gelerek oklarını çevirmiş olduğu Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izniyle yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.