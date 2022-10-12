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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."

Politika 12.10.2022, 15:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."

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