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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."
Politika 12.10.2022, 15:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz."