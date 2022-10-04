AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den CHP’ye başörtüsü yanıtı

- "Başörtüsü konusu yıllarca

- "Kılıçdaroğlu insanlar biraz gülümsesin biraz da espiri olsun diye söylemiştir. Çünkü birkaç senedir başörtüsü dediğimiz konu yıllarca CHP’nin Anayasa Mahkemesine giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu."

- "Türkiye’nin gündeminden düştü. Türkiye’de hiç kimsenin gündeminde başörtüsü sorunu, başı açık insanların sorunu diye bir sorun yok"