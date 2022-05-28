AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Muhalif grupların bir araya geldiği ortamda sadece kaos doğar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya geliyorlar. AK Parti karşıtlığında bir araya geliyorlar. Bunca muhaliflikten karşıtlıktan bir medeniyet doğar mı, asla doğmaz arkadaşlar. Muhalif grupların bir araya geldiği ortamda sadece kaos doğar” dedi.

Özhaseki, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Yalova’da ilk olarak valilik ziyareti gerçekleştirdi. Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Özhaseki, sonrasında AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde belediyecilik anlamında atağa geçildiğini söyledi. Son 20 yıllık büyük projelerin tamamının AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirildiğini ifade eden Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Evet, büyük projeler, devasa işler yapabiliriz ama insanımızdan kopmadan, onlarla beraber, onlarla istişare ederek, onlarını gönlünü, duasını alarak yapacağız. Bu şekilde hareket etmekte kararlıyız” ifadesini kullandı.

Özhaseki, AK Parti’nin 20 yıldır kendisiyle yarıştığını anlattı.

“Ajanslara algı operasyonu için ayrılan pay 845 milyon lira”

CHP’li belediyelere eleştirilerde bulunan Özhaseki, yanlış bir algı yönetiminin sürdürüldüğünü dile getirdi. CHP’li belediyelerin yeni dönemde başka bir belediyecilik anlayışı geliştirdiğini ifade eden Haseki, şöyle konuştu:

"Bizim anlayamadığımız ya da tasvip etmediğimiz, hoş görmediğimiz bir belediyecilik anlayışı. Eski dönemin o militan yapısıyla, hizmetten çok uzak, ideolojik takılan CHP belediyecilik anlayışı karşımızda şimdi de algı belediyeciliği olarak çıktı. Algı insanları bir şeye inandırmak için ısrar etmektir. O konuda profesyonelce davranmaktır. Eğer siz bunu doğru bir şekilde yaparsanız kimsenin diyecek bir şeyi yok. Mustafa başkan Yalova’da çalışıyor diye ısrar ederseniz o da bir algıdır. Bunu yapmakta hiçbir beis yok ama tam tersi olmamış bir şeyi olmuş, var olmayan bir şeyi varmış, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek hususunda ustaca ajanslara paralar dökerek müthiş bir belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. İstanbul Belediyesi geçen yıl ajanslara 845 milyon lira para vermiş. Arkadaşlar neredeyse 1 milyar lira. Yalova’nın bütçesinin kaç misli olduğunu düşünün. Yine kıyas olsun diye söylüyorum, İstanbul depremi bir gerçek, yakın gelecekte de tehditler var. O konuda bütün bilim adamları da aynı fikirdeler. Deprem için açılan bütçe 495 milyon lira, sosyal konutlar için ayrılmış bütçe 12 milyon lira ama ajanslara algı operasyonu için ayrılan pay 845 milyon lira. Müthiş paralar bunlar. Bunun aynısını Ankara’da da görüyoruz.”

“Birbirlerini yiyorlar cumhurbaşkanlığı adaylığı için”

CHP’li belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmak için çabaladıklarını anlatan Özhaseki, bu kişilerin ortada bir başarısı olmadığına dikkati çekti. Zerre miktar iş yapılmadığını söyleyen Özhaseki, "Zaten iş yapmaya niyetleri de becerileri de yok. Hem iş yapmıyorlar hem de müthiş hırslılar bu arada. Hepsi de cumhurbaşkanı adayı. Ellerinden bir iş gelmiyor, beceri yok, daha millete kendilerini ispatlamadılar ama gözleri de hep yüksekte maşallah. Birbirlerini yiyorlar cumhurbaşkanlığı adaylığı için böyle bir ortam ile ne yazık ki karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Muhalif grupların bir araya geldiği ortamda sadece kaos doğar”

CHP’nin son dönemde yapmış olduğu 2 tane strateji olduğuna vurgu yapan Özhaseki, bunlardan birisinin algı operasyonu olduğunu ifade etti. Ana muhalefetin ikinci stratejisini çok çirkin olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

“O da Recep Tayyip Erdoğan gitsin de en olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Onun için herkesle bir araya geliyorlar. Yolda görseler birbirlerine selam vermeyecek adamlar, özelde birbirleri arayıp da kahve içmeyecek adamlar. Ailece görüşmeyecek insanlar. Sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya geliyorlar. AK Parti karşıtlığında bir araya geliyorlar. Bunca muhaliflikten karşıtlıktan bir medeniyet doğar mı, asla doğmaz arkadaşlar. Muhalif grupların bir araya geldiği ortamda sadece kaos doğar. Medeniyet inşa edilemez orada. Bunu herkes biliyor. Kendileri arasında basit basit sorular sorun bakın nasıl birbirlerine düşeceklerdir görün. Özelleştirmeler konusunda sorun bakalım 6 tane bir de masanın altında saklı duran HDP. O 7 parti ne düşünüyorlar Suriyeliler hususunda, aynı şeyleri mi düşünüyorlar. Sorun bakalım. Ekonomik olarak deney yapacaklar. Sosyal olarak Türkiye’de ne vaat ediyorlar. Bunları sorun bakalım bu konularda hiçbir fikir yok. Sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. AK Parti gitsin ne olursa olsun. Böyle bir düşüncede bir araya gelinebilir mi ama ne yazık ki böyle. Hani şair diyor, ‘Hadi gel şu Süleymaniye’yi yıkalım deseler iki kazma kürek, iki de ırgat gerek, yeniden gel yapalım desen işte o zaman önce bir Sinan, sonra da Süleyman gerek.’ Bunların ne Süleyman’ı var, ne Sinan’ı var. Bunlar sadece yıkım ekibi olarak karşımızda duruyorlar. Bunun da farkındayız.”

Özhaseki, açıklamalarının ardından Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Başkanı Muğlim Bağatar, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.