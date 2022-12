AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: ’’Türkiye’de, yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlar ile bulmaya çalışıyorlar’’

Bingöl’de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Ana muhalefetin düzenlediği vizyon toplantısını biraz da ibretle takip ettik. Türkiye’de, yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlar ile bulmaya çalışıyorlar ancak bu yabancı danışmanlar zahmet edip toplantıya teşrif bile etmediler” dedi.

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde AK Parti heyeti Bingöl’e geldi. Bingöl Belediye binası konferans salonunda basın ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadığını belirten İleri, “AK Parti teşkilatları sadece seçimden seçime sahaya çıkan, sadece seçime yakın dönemlerde vatandaşa temas etmeye çalışan teşkilatlar değiller. Bizler her zaman sahadayız, her zaman vatandaşlarımızla beraberiz, her zaman vatandaşlarımızla beraber yürüyoruz. Herkes 2023 seçimlerinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu gayet net görüyor. Bu seçimler önemli, çünkü AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiği kazanımları korumak noktasında kritik olduğunu herkes görüyor. Bu seçimler önemli çünkü sayın bakanımızın da belirttiği gibi temellerini son derece sağlam bir şekilde atmış olduğumuz Türkiye yüzyılı vizyonunun hayata geçmesindeki kritik rolü ortada. Milletimiz ve teşkilatımız, bu seçimlerin ne kadar kritik olduğunu görmüş durumda ve herkese sahada var gücüyle Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle çalışmalarına devam ediyor. Biz inanıyor ve biliyoruz ki, bu millet son 20 yılda hayata geçirilen kazanımların sahibi olacak ve Türkiye yüzyılı noktasında da Cumhurbaşkanımızı bütün gücüyle desteklemeye devam edecek” diye konuştu.

’’Son 20 yıl hakikaten bu milletin ayağa kalkma hikayesidir’’

Son 20 yılda ciddi atılımlara imza atıldığını aktaran İleri, ’’Türkiye geneline baktığımızda son 20 yıl hakikaten bu milletin ayağa kalkma hikayesidir desek yeridir. Son 20 yıl içerisinde vesayetin çökertilmesinden, özgürlük alanlarının geliştirilmesine, ulaşım altyapısından, sağlık altyapısından, milli eğitime kadar birçok alanda çok ciddi atılımlara imza atıldı. Terörle mücadelede yeni bir konsept ortaya kondu ve ciddi bir başarı sağlandı. Enerji kaynakları noktasında ise yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımına alınması noktasında iyi haberler alıyoruz. Bütün bu alanlarda çok ciddi ilerlemeler sağlandı ama muhtemelen en önemlisi millet olarak hep beraber özgüvenimizi kazandık diye düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

’’Türkiye’de yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlar ile bulmaya çalışıyorlar’’

6’lı masa ve ana muhalefete de yüklenen İleri, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Bütün bu süreçler devam ederken karşımızdaki muhalefet blokuna da şöyle bir dönüp bakmak, onların yaptıklarını değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle peşinen şunu söylememiz lazım maalesef Türkiye’deki muhalefet anlayışı 1950’lerden beri hiçbir şekilde ilerleme kaydedememiş, kendini güncelleyememiş, ortaya yeni bir söylem koyamamış bunun da ötesinde taktikler geliştirememiş bir anlayış olduğu gözüküyor. 1950’lerde de yatırım karşıtı duruşları vardı, bugün de her türlü yatırıma karşı çıkıyorlar. 1950’lerde de manipülasyon ve yalan siyaseti üzerinden ilerlemeye çalışıyorlardı, maalesef bugün de benzerlerini görüyoruz. Ana muhalefette özellikle hiçbir değişim olmadığını görüyoruz. 6’lı masaya baktığımızda ise daha henüz hangi konuları konuşup konuşmamaları gerektiği konusunda da dahi uzlaşma sağlamış değiller, aday sürecini de zaten sizler de takip ediyorsunuz. Açıkçası hafta geçmiyor ki, muhalefet bloku bir söylemiyle bizi şaşırtmasın, bizi üzmesin Türkiye vatandaşları olarak söylüyorum. Geçtiğimiz haftalarda bunun istisnası olmadı. Bundan birkaç hafta önce bir anayasa önerisiyle ortaya çıktılar. Aylarca üzerinde çalıştıklarını söyledikleri bu anayasa önerisinde bizler görüyoruz ki tutarsızlıklar mevcut, iyi çalışılmamış, iyi içşelleştirilmemiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla sürülmüş ama esasen parlamenter sistemle uzaktan yakından alakası olmayan bir önerinin ortaya konduğunu hep beraber gördük. Yine geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin düzenlediği vizyon toplantısını biraz da ibretle takip ettik. Türkiye’de yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlar ile bulmaya çalışıyorlar ancak bu yabancı danışmanlar zahmet edip toplantıya teşrif bile etmediler. Ana muhalefetin lideri kalktı ve dedi ki uzaktan toplantıya erişmek bir anlamda teknoloji gösterisidir, Türkiye teknoloji görsün. Tabi bütün bunlar muhalefetin maalesef şuan Türkiye’nin geldiği nokta konusunda hakikaten bihaber olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yine geçtiğimiz haftalarda, vizyonu yurt dışında arayan muhalefet lideri Almanya’da iken yurt içinde kendi partisi içerisinde adaylık noktasında yine ilginç gelişmeleri hep beraber ibretle izledik. Buradan gelmek istediğimiz sonuç şu maalesef muhalefet Türkiye’nin ulaşmış olduğu olgunluk seviyesinin çok altında kalmış durumda. Bu uzunca bir süredir böyle. Ancak bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

Bingöl’deki şehir buluşması programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Van Milletvekili İrfan Kartal, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile AK Parti MKYK üyeleri katıldı.