AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan Demirtaş’a sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın skandal açıklamalarına tepki göstererek, "İstiklal Caddesi’nde bomba bırakarak sivillerin ölümüne sebep olan PKK/PYD’ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün. Azmettiricisi olduğun 6-8 Ekim’i unutmadık. Vicdanında bir sızı olmasını beklerdik ama o duygu size hiç uğramamış” dedi.

Terör suçundan yargılandığı dava çerçevesinde cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ve sonrasında başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Demirtaş’ın açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ortada bir “Savaş” yok. Toplumun huzuruna ve insanımızın canına kast eden teröristlerin inine giren bir terörle mücadele var. Tiyatro seviyorsun biliyoruz ama “Savaşa hayır” ezberleriyle terörü gölgelemene müsaade etmeyeceğiz.

Güya hakikati savunur gibi yapıp tüm varlığınla terör örgütüne siper olmaya ve alan açmaya gayret ediyorsun. PKK’ya tek kelime edemediğin gibi devleti mütemadiyen zan altında bırakmaya çalıştığının farkındayız.

İstiklal Caddesi’nde bomba bırakarak sivillerin ölümüne sebep olan PKK/PYD’ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün. Azmettiricisi olduğun 6-8 Ekim’i unutmadık. Vicdanında bir sızı olmasını beklerdik ama o duygu size hiç uğramamış."