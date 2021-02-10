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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala hizmet sektörü ile buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ile istişare ederek almasının pandeminin sektörler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacağını ifade etti.

Politika 10.02.2021, 11:25 10.02.2021, 11:47
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala hizmet sektörü ile buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ile istişare ederek almasının pandeminin sektörler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacağını ifade etti.

BTSO, hizmet sektörünün yaşamakta olduğu sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen Hizmet Sektörü İstişare Toplanıtısı Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri temsilen BTSO Meclis ve Komite Üyelerinin de yer aldığı toplantıda sektörde yaşanan sıkıntılar konuşuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak salgın sürecinde tüm sektörlerle güçlü bir iletişim ağı oluşturduklarını söyledi. Sahadan gelen bütün talep ve beklentileri TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Girişimlerimiz neticesinde hükûmetimiz, firmalarımıza başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, vergi indirimleri, finansman ve istihdam destekleri ile kira yardımları gibi birçok konuda destek paketleri hazırladı. İşletmelerimiz, Hükûmetimizin bu süreçte sağladığı desteklerin büyük faydasını gördü. Ancak salgında ikinci dalga ile birlikte özellikle hizmet sektöründe şartlar çok daha zorlu hale geldi. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızı mayıs ayına kadar ayakta tutmamız gerekiyor. Birikimi kısıtlı olan bu işletmeler için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var” dedi.

Başkan Burkay, koronavirüs tehdidine karşı sağlıkta olduğu gibi ekonomik alanda da mücadelenin güçlü şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Hiçbir şey sağlıktan önemli değil ancak sektörlerin ayakta durması için yeni tedbir ve destekler gerekiyor. Bilim Kurulu’nun toplum sağlığını düşünerek verdiği tavsiye kararlarda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’yla istişare etmesi büyük önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte alınacak kararlarda bazı ekonomik hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü salgın toplum sağlığını olduğu kadar ekonominin de sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu anlamda Ekonomi Politikaları Kurulu’nun işletmelerin pandemi sürecini en az kayıpla atlatmaları için uygun yöntem ve stratejiler belirleme noktasında katkısının da çok önemli olacağına inanıyorum.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, dünyanın 100 yılda bir karşılaşılan pandemi sorunuyla mücadele ettiğini söyledi. Salgının ekonomiden sosyal hayata kadar birçok alanda beklenmedik sıkıntılara yol açtığını belirten Ala, “İnsanlık salgın meselesini çözüme kavuşturacak ve hepimiz normal hayatımıza döneceğiz. Ancak bu noktaya en az hasarla ulaşmak önemli. Sürecin başından beri bu tedbirleri alıyoruz. İş dünyasının sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda aktarılan konuları da başta cumhurbaşkanımız olmak üzere hem Ticaret Bakanımız hem de Hazine ve Maliye Bakanımız ile paylaşacağım. Taleplerinizle alakalı elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

“Elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz”

Bursa Milletvekili Refik Özen, iş dünyasının hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, “Türkiye ve tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk kapanma döneminde yaşadığımız tecrübeler var. İş dünyasının yaşamış olduğu sorunların hızlıca çözüme kavuşturulması noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise iş dünyasının karşılaştığı sorunların hassasiyet içinde çözüme kavuşturulacağına inandığını belirterek, “Yaşanan sorunlara ilişkin maalesef bazı kışkırtıcı açıklamalar, toplumu farklı noktalara çekmeye çalışan çabalarla karşılaştık. Ancak Bursa iş dünyamız ilk günden bu yana aklıselim içerisinde hareket ederek sorunlarını aktarmaya çalışıyor. Bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yaşanan zorlu süreçte en büyük amaçlarının Oda üyelerin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda pandeminin ilk gününden bu yana yoğun bir toplantı ve istişare trafiği içinde olduklarını kaydeden Uğur, “Salgın sürecinde reel sektör ile hükümet arasında adeta bir köprü görevi üstlenerek kapsamlı toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantımızın da iş dünyamız için verimli olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Hizmet sektörü için açılış takvimi oluşturulmalı”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, sektördeki birçok sorunun çok küçük dokunuşlarla, devlete ilave yük getirmeden çözülebileceğini belirterek, “Örneğin düğün salonları için bir açılış tarihi verilmesi yeterli. Böylece bu işletmeler düğün günü verebilecek ve kapora alarak sorunlarını çözebilecek. Hizmet sektörünün geneli için bir takvim açıklanmasını bekliyoruz. Bununla birlikte kredi vadelerinin ötelenmesi, ilk pandemi döneminde olduğu gibi yasal takiplerin durdurulmasını talep ediyoruz. Pandemi sonrası enerjimizi sorunlara değil sadece işimize harcamak istiyoruz. Bu noktada kira konusunda da külfeti kiralayan, kiracı ve devletin eşit şekilde bölüştüğü devlet aklıyla oluşturulacak bir çözüm dışındaki tüm çözümlerin de uyuşmazlıklara yol açacağını düşünüyoruz. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak kira konusunda hazırladığımız yasa tasarısının hayata geçirilmesi için destek bekliyoruz” dedi.

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, pandeminin ortaya çıktığı dönemdeki sorunların devlet destekleri sayesinde hızlıca aşıldığını ancak 20 Kasım’da başlayan ikinci kapanma dönemi sonrası sektörün yeni desteklere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu süreçte Bakan Yardımcıları ile üç ayrı toplantı yaptıklarını, son olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini anlatan Güler, “Sayın İbrahim Burkay Başkanımız bu süreçte sektörümüz ne talep ettiyse yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sektörümüzün en önemli sıkıntısı yasakların herkese eşit şekilde uygulanmaması. AVM’ler, otellerdeki restoranlar, yol üstü-otoyol restoranları açık ve doluyken bizim işletmelerimizin kapalı olması doğru değil. İşletmelerimizin gerekli tedbirler alınarak bir an önce açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi ve Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, ikinci kapanma döneminde yaklaşık 2,5 aylık bir sürecin geride kaldığını hatırlatarak, “Bu süreçte işletmelerimiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Restoran ve kafelerin belirli kurallar çerçevesinde yeniden açılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Toplantının sonunda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’ya iş dünyasının taleplerini içeren kapsamlı bir rapor sunuldu.

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