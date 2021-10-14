banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Türksat’ın yerel TV kanallarına indirimi can suyu olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türksat’ın yerel TV kanallarına uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim kararına ilişkin, “Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan uplink hizmet bedeli pahalılığı probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır” dedi.

Politika 14.10.2021, 11:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Türksat’ın yerel TV kanallarına indirimi can suyu olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türksat’ın yerel TV kanallarına uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim kararına ilişkin, “Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan uplink hizmet bedeli pahalılığı probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır” dedi.

Türksat A.Ş., yerel televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde kasım ayı itibarıyla yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tanıtım ve medya başkanlığı görevinin ardından bazı illere yaptığı ziyaretlerde yerel televizyon kanalları temsilcilerinden bununla ilgili şikayet ve talep aldıklarını belirtti. Şikayet ve talepleri ilgili kurumlara ilettikten sonra sorunun çözümü konusunda bir sonuca vardıklarının altını çizen Dağ, “Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan ‘uplink hizmet bedeli pahalılığı’ probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır. Bu kararın alınması sürecinde yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere kapılarını açan, taleplere ilgi göstererek çözüm için destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat A.Ş., RTÜK ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dağ’ı makamında ziyaret eden Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, sevindirici olan bu kararın Anadolu medyasına önemli katkı sunacağına vurgu yaptı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1