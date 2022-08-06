AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik’ten Yunanistan’ın provokasyonlarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın ‘Abdülhamid Han’ sondaj gemisi üzerinden yaptığı provokasyona değinerek, “Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan hangi şımarıklığı yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri bu sondaj gemilerini koruyarak hak ve menfaatlerimizi koruma konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösterecek ve gösterdi, göstermeye devam edecek. Onun için hiç kimse Türkiye’nin vatan ve terörle mücadele konusundaki kararlılığını test etmesin. Sonu sadece hüsran olur” dedi.

Ömer Çelik, Adana’da partisinin Sarıçam İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Mahalle Buluşmaları’ programı kapsamında önce Osmangazi ardından da Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Çelik, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının NATO belgelerine girdiğini belirterek, “Memlekette en büyük gücümüz, kudretimiz, birliğimiz ve dirliğimizdir. Bunun asla bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın diploması trafiğini görüyorsunuz. Türkiye NATO’ya gidiyor ve terörle mücadele konusundaki iradesi, oradaki yaklaşımı NATO belgelerine kayıt olarak geçiyor. Finlandiya ve İsveç’te terör örgütlerini barındıranlara müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Herkes de ‘Türkiye haklıdır, Türkiye teröre karşı en çok mücadele eden, en çok saldırıya uğrayan ülkedir’ diyor. Biz buna rağmen birlik ve dirliğimizi korumaya devam ediyoruz. Ne PKK’sı, ne DEAŞ’ı ne de diğerleri bizim aramıza nifak sokamayacak” diye konuştu.

“Onları darmadağın edeceğiz”

Suriye’ye yapılması planlanan operasyondan bahseden Ömer Çelik, daha sonra şunları kaydetti:

“Bizim birliğimize ve dirliğimize en büyük saldırı Suriye’de, Irak’ta konuşlu bir takım terör örgütlerinden geliyor. Yakın zamana kadar CHP Genel Başkanı ‘S-400’leri niye aldınız? Suriye’den ya da YPG’den bize dönük bir terör tehdidi yok’ diyordu. Şimdi YPG-PYD denilen PKK’nın Suriye kolunun Türkiye’ye dönük nasıl düşmanca bir tutum içerisinde olduğu görülüyor. Sınırımızın dibinde terör bayrağı denilen paçavrayı dalgalandırmaya kadar işi vardırdıklarında cumhurbaşkanımızın buna müsaade etmeyeceğiz. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı ile bir gece ansızın gittik ve defalarca başka hareketlerle bir gece ansızın gittik. Şimdi yine bir takım oluşumlar olduğu için Cumhurbaşkanımız hazırlık emri verdi ve bir gece ansızın o terör örgütlerinin başına çökeceğiz. Onları darmadağın edeceğiz.”

“Terör örgütlerine bir gece ansızın gideceğiz”

Türkiye’nin operasyon söylemleri sonrası Batı’nın ‘Çok endişeliyiz, çok kaygılıyız’ mesajlarına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz ne zaman terör örgütlerine yönelik operasyon yapacağız desek bazı Batılı müttefiklerimizden ‘Çok endişeliyiz, çok kaygılıyız’ diye bir takım mesajlar geliyor. Siz niye terör örgütleri için kaygılanıyorsunuz da terör örgütlerinin şehit ettiği vatandaşlarımız için kaygılanmıyorsunuz. Çünkü siz Türkiye’nin bu şekilde yapacak iyiliğini istemediğinizi gösteriyorsunuz. Kaygılansanız da kaygılanmasanız da, mesaj verseniz de vermeseniz de tek mesajımız şu olacak. Terör örgütlerine bir gece ansızın gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bir karış yeri kimseye vermeyiz”

Türkiye’nin vatan bütünlüğü konusunda çok hassas olduğuna değinen Çelik, “Türkiye’nin kara vatanı, mavi vatanı veya hava vatanı konusunda kararlılığını test etmesin. Ne bir çakıl taşını, ne bir damla suyu ne de hava vatanımızda bir karış yeri kimseye vermeyiz. Yakın zaman sonra cumhurbaşkanımız Mersin’den Abdülhamit Han gemisini de uğurlayacak. Hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin menfaatlerini korumak için bunlar kararlılık ve güçle atılan adımlar. Çünkü deniz ve toprağın altında bu gemilerin bulduğu yerlerde milletimizin zenginliği olan petrol, gaz kaynakları var. Bunların çıkarılıp ülkemize kazandırılması, vatandaşımızın hizmetine sunulması için bu teknolojiler kullanılacak” dedi.

“Türkiye asla ve asla yenilmez”

Yunanistan’ın provokasyonları hakkında da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz bunları kullanmaya başladığımız zaman Yunanistan hemen provokasyonlara başlıyor. O provokasyonlara bir takım ülkeler destek vermeye başlıyor. Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan hangi şımarıklığı yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri bu sondaj gemilerini koruyarak hak ve menfaatlerimizi koruma konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösterecek ve gösterdi, göstermeye devam edecek. Onun için hiç kimse Türkiye’nin vatan ve terörle mücadele konusundaki kararlılığını test etmesin. Sonu sadece hüsran olur. Türkiye’ye birliğinden ve bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmez. Türkiye yolundan döndürülemez, Türkiye’ye yenilmez, Türkiye engellenemez, Türkiye durdurulamaz, Türkiye asla ve asla yenilmez” diye konuştu.