AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: “Macron bükemediği bileği öptü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Macron, Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ve randevu talep ettiğini belirten bir mektup yazdı. Bu, Macron’un bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 90. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Yalova İl Başkanlığı kongresine katıldı. Burada konuşan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı bir görüşmede yaşanan diyalogları anlattı. Canikli, Fransa’da iki devlet temsilcilerinin bulunduğu, yemek masasında yapılan konuşmada şunların kaydedildiğini söyledi:

“Fransa Devlet Başkanı Macron, Cumhurbaşkanı’mıza dedi ki ‘Sana Avrupa üyeleri dürüst davranmıyor. Hiçbir tanesi Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istemiyor ama bunu Türkiye’ye yüz yüze söyleyemiyorlar. Bak ben dürüstçe açıkça bunu söylüyorum. Ben size dürüst davranıyorum. Sizi Avrupa Birliğine giremezsiniz, almayacaklar. Cumhurbaşkanı’mız dedi ki; ‘Macron bize bir kıyak yap. Biraz sonra basın toplantısı yapacağız. Şimdi bana bu söylediklerini çık bütün dünyaya söyle, herkes söyle. Madem dürüstsün madem iki yüzlü davranmıyorsun, o zaman çık aynısını bütün dünyayla paylaş. Marcon bir panikledi. Dedi ki, ‘ben öyle bir şey demek istemedim, bunu demek istemedim. Siz çok kıymetlisiniz, Türkiye kıymetli bir ülke dedi. Orada söylediğini çıkıp dışarda söylemedi. Marcon, Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak çok olumsuz açıklamalar yaptı, tavır aldı. Hatta ağır diyebileceğimiz ifadeler kullandı. Özellikle Türkiye’nin menfaatini ilgilendiren, önemli dış politika unsurları hakkında Türkiye’nin karşısında durdu hep. Türkiye’nin karşısında olanları destekledi hep. Hem Libya’da hem Doğu Akdeniz’de ve başka yerlerde Türkiye’nin karşısında sert bir politika uyguladı. Cumhurbaşkanımızın aleyhine de çok ağır laflar etti Macron. Birkaç gün önce bir mektup gönderdi Cumhurbaşkanımıza, bütün o söylediklerini bir tarafa bırakarak, son derece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkında övücü cümleler. Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ve randevu talep ettiğini belirten bir mektup yazdı. Bu nedir biliyor musunuz, bu Macron’un bükemediği bileği, Cumhurbaşkanımızın bükemediği bileğini öpmesi anlamına geliyor. Aslında Türk milletinin bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor. Bundan sonra adım atarken kiminle konuştuğunu unutmasın, ona göre hareket etsin.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bütün alanlarda Türkiye dökülüyor” sözlerini eleştiren Canikli, “Sayın Kılıçdaroğlu SSK genel müdürü olduğu 10 yıl çok önemli bir süre sosyal sigortaların patronu en yetkili kişi her türlü parası var, imkanı var. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin sağlık politikasının önemli bir bölümünü on yıl boyunca yönetti. Başındaki en yetkili kişi ama içler acısı onun görüntülerini sanıyorum zaman zaman izlemişizdir. Yani, ‘Bütün alanlarda Türkiye dökülüyor’ derken yapması gereken en temel hizmetleri vermekten aciz vatandaşına. Sağlık, güvenlik, eğitim hizmeti can güvenliği yok. Şimdi bu günle kıyasladığınızda ilerlemenin gelişmenin inanılmaz bir boyutta olduğunu görürsünüz her alanda Türkiye zenginleşiyor” ifadesinin kullandı.

Ardından kongre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınla bağlanarak konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kongrede AK Parti İl Başkanlığı’na mevcut başkan Muğlim Bağatar seçildi.

Kongreye Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.