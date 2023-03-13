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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama

Politika 13.03.2023, 10:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

- "Aday müracaatlarının 16 Mart perşembe günü saat 21.00’a kadar devam edeceğini karara bağladık"

- "Başvuru aidatı yerine AFAD’a bağış yapılmasına karar verdik"

- "Aday müracaatlarını elektronik ortamda alacağız"

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