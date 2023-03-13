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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama
Politika 13.03.2023, 10:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan aday müracaatlarına ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:
- "Aday müracaatlarının 16 Mart perşembe günü saat 21.00’a kadar devam edeceğini karara bağladık"
- "Başvuru aidatı yerine AFAD’a bağış yapılmasına karar verdik"
- "Aday müracaatlarını elektronik ortamda alacağız"