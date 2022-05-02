AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: “Türkiye artık bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur”

AK Parti Bursa İl Teşkilatı’nın bayramlaşma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Türkiye artık bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur” dedi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Bursa milletvekilleri, vatandaşlar, STK başkanları ve diğer siyasi partilerin il başkanları katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Krizleri, problemleri çözdük, başardık. Ama başarıyı yönetmek, krizleri yönetmekten daha zordur. Çünkü başardığın yolda yürürken rakibin başkaları değil sensin, kendinsin. Onun için kendimiz kendimize rakip olmaktan çıkacağız, yolumuzu açacağız, birbirimize destek olacağız. Bu platformlar herkese açık, kapalı kapılar ardında birbirimizle ilgili sadece olumlu şeyler söyleyelim. Müslüman Müslümanın, Türkiye’de vatandaş vatandaşın, partiliyse partili partilinin problemini yüzüne söyler ama övecekse arkadan över. Türkiye artık bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur. 30 yıl Azerbaycan’da kardeşlerimizin toprakları Ermeni işgali altında kaldı. Ama ondan daha önemli bir şey var, 30 yıl üç ayrı ülke bir araya geldi ve bunu sürekli sürüncemede bıraktı ’çözeceğiz’ diye, çözmediler. Azerbaycanlılar ve Türkiye’nin alışmasını beklediler. Ama biz de o süreyi haksızlığa alışmakla değil, haksızlığı nasıl gidereceğimizin hesabını yaparak geçirdiğimiz için savunma sanayisine yatırım yaptık ve 44 günde 30 yıllık işgale son verdik” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise, “Türkiye’de büyük bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yanındakilerde figüranlar sıraya geçmişler. Kılıçdaroğlu’nun ağzına bakarak ‘acaba bize ne verir’ diye düşünüyorlar. Bu tiyatronun kurucusu ise, kandilin tetikçisi olan siyasi parti adı altında geçen HDP’dir. Eğer biz bunu milletimize anlatmazsak, ısrarla bu durumu milletimizin gözlerinden sakınmaya çalışan partilerde bu milletin duygusunu sömürmeye başlarlar. Son günlerde yine bir gezi furyası yaşanıyor. Gezi, birkaç kişinin bir araya gelerek ağacın arkasına geçerek yaptığı bir hareketmiş. Gezi süreci yaşandığında dünyanın bin bir yerinden gelip de canlı yayın yaparak ’ha gitti gidecek’ deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu ele geçirmeye çalışanlar olmadı mı? Taksim’i terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Siz önce Kandil’in baronlarına karşı çıkın” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaştığı fotoğraf için yorumda bulunan Çavuşoğlu, “Trabzonspor’un şampiyonluğunda bile Kazım Koyuncu’nun, Özkan Sümer ve diğerlerinin fotoğrafını koyuyor. Şehit Eren Bülbül’e sıra geldiğinde ise onun resmini koyamıyor. Onun yerine filminde oynayan aktörün fotoğrafını koyuyor. Kime mesaj veriyor. Kime ne söylemeye çalışıyor. Biz bunlara boyun mu eğeceğiz. Gözümün içine baka baka yedirmeye çalışıyorlar. Bizim iftarımıza laf ediyorlar, ama çıkıp o Kandilli teröristi neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aldın diye laf kimse söyleyemiyor” şeklinde konuştu.

2023’e giden yolda kol kola omuz omuza vermek suretiyle bu süreci akamete uğratmak zorunda olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Bundan 1 hafta önce Gezi süreciyle ilgili bir grup başkan vekili çıkıp ‘Bunun hesabını soracağız’ diyor. Ey be kahpe adam, Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Biz sizi yeniden yeneceğiz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “AK Parti kadroları olarak yorulmadan durmadan koşmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu şuurla devletimize ve milletimize hizmet etmeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da layık olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer sıra ile protokolle bayramlaştı.