AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçlerinin hepsi Allah’ın izniyle Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir. 85 milyon tek vücut olarak tek bir şekilde istikametimizi inşallah bütün bölgede ve yeryüzünde terörün ortadan kaldırılması için dikkatlerimizi teksif ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurutuluş, Beyoğlu İstiklal Caddesinde patlamanın meydana geldiği noktaya gelerek karanfil bıraktı. Kurtulmuş, burada saldırıda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ı kaybeden Nurettin Uçar ile görüştü. Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Numan Kurutuluş, “ Sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin kalbinde Pazar günü yaşadığımız bu hain menfur terör saldırısı hepimizin içini kan ağlattı. Milletçe büyük bir hüzün ve yas içerisindeyiz. Şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Hastanede yaralılarımızın bir kısmı taburcu oldu. Dilerim ki geri kalan yaralılarda en kısa sürede taburcu edilirler. Saldırıda yaralanmış olan kardeşlerimiz de hayata tutunurlar. Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe göstermiş olduğumuz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimizdeki kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız. Diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye’yi bir şekilde Uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye bu süreci de atlatacaktır” dedi.

Meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabaladıklarını aktaran Kurtulmuş, “ Mesela sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyor ise inşallah ümit ediyorum en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin ve arkasındaki güçlerinde yakalanmasını temenni ediyoruz. Bütün birimlerimiz gayretle meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabalıyor, olağanüstü gayret gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Bazı ülkeler maalesef terörü kendi milli menfaatlerini bir aracı olarak kullandığını kaydeden Kurtulmuş, “ Uzunca bir süredir de adına vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taş ören örgüt ve çevreler üzerinden sadece Türkiye’yi değil dünyayı karıştırıyorlar. Türkiye olarak teröre çok bedel ödemiş, çok canı yanmış bir ülkeyiz. Yaklaşık on binlerce insanımızı bu terörde kaybetmiş bir milletiz. Hem Türkiye içerisinde hem Türkiye’nin dışarısında Türkiye düşmanı olan bu aziz millete düşman olan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi veriyoruz ve eninde sonunda mutlaka milletimiz kazanacak. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçlerinin hepsi Allah’ın izniyle Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir. 85 milyon tek vücut olarak tek bir şekilde istikametimizi inşallah bütün bölgede ve yeryüzünde terörün ortadan kaldırılması için dikkatlerimizi teksif ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesinden rahatsız olan bazı çevrelerin olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “ Bazı Türkiye düşmanları grupları, terör çetelerine destek verdiği cümle alemin bilgisi dahilindedir. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüze hep beraber devam edeceğiz. Türkiye’nin her alanda ortaya koymuş olduğu bu başarıyı daha da ileriye götürerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın teröre karşı kaybedilmediği bir Türkiye’yi hep beraber inşallah kuracağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurutuluş’un ziyaretine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti. Kurtulmuş daha sonra hastanede yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.