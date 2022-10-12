AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “Bu milleti enayi yerine koymayın”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genç Liderler Okulu eğitim programının açılışına katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Mustafa Şen, AK Parti’nin güncel oy oranının yüzde 41 olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş ise, "başörtüsü konusundaki kazanımları anayasal olarak garanti altına alalım" çağrısında bulundu.

“Millete karşı yukarıdan inme devlet partisi anlayışıyla milleti şekillendirmeye çalıştılar”

Güçlü Türkiye’nin kurulabilmesinin iddia ve irade sahibi olmaktan geçtiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, “Hani diyoruz ya, ‘Cumhuriyet Halk Partisi niçin bu memlekete bir çivi çakmadı?’ Ortak olarak milletle beraber yürümeyi düşündüğü bir hedefleri, bir idealleri olmadığı için bunu yapamadılar. Çünkü milletin kendilerine oy vermeyeceklerini bildikleri için, milletin iradesinin dışındaki unsurlara güvenerek onlarla birlikte millete karşı yukarıdan inme devlet partisi anlayışıyla milleti şekillendirmeye çalıştılar. Onlar bunun için çivi çakamazlar. Ama onlar aynı zamanda tam da bundan dolayı rahmetli Menderes’e karşı çıkarlar, milletin iradesine sahip çıktığı için, milletle aynı idealde yürüdüğü için rahmetli Özal’a, Erbakan’a karşı çıktılar. Bugün de Tayyip Erdoğan’a ve arkadaşlarına karşı çıkmalarının arkasındaki temel neden budur” ifadelerini kullandı.

“Cahil olarak gördüğünüz milletin en az okumuş adamı seni sol cebinden çıkarır, çöp tenekesine atar”

AK Parti hükümetinin Türkiye’ye birçok hizmette bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bizim gençliğimizde seçilme yaşının 18 olmasını konuşamıyorduk. 25 yaş denildiği zaman bile ‘Olur mu canım, bunlar mı milletvekili olacak?’ diyorlardı. Çünkü kendisi seçkin bir sınıf, diğerleri de ahali. Onlara nasıl yaşayacağını, nasıl konuşacağını, hatta hangi kıyafeti giyeceğine karar verecek olan Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetidir de onun için. Bugün de onun yansımalarını görüyoruz. Ne diyor? ‘Efendim kim bu millet?’ diyor. ‘Bunlar cahil cühela takımı olduğu için gidip Erdoğan’a oy verirler’ diyor. Milleti cahil olarak görmeyin. Cahil olarak gördüğünüz milletin en az okumuş adamı seni sol cebinden çıkarır, çöp tenekesine atar” diye konuştu.

“Anayasa Mahkemesi’ne giderek başörtüsü ve katsayı konularında milletin lehine alınan kararları iptal ettirmek için müracaat edenler bu beyler değil miydi”

Kurtulmuş, “Son zamanlarda başörtüsü meselesinin tartışmasını yaşıyoruz. CHP’nin genel başkanı bir yasa teklifi hazırladı. Helalleşme diyor ya, biz insanların sözüne inanırız, niyet testi yapmayız ama helalleşmeden önce kurumsal olarak CHP’nin özür dilemeye ihtiyacı yok mudur? Bu milleti enayi yerine koymayın. 27 Mayıs darbesinin arkasındaki zihniyet, CHP’nin zihniyeti değil midir? 12 Mart’ın arkasındaki zihniyet, CHP zihniyeti değil midir? 28 Şubat’ta ortaya çıkan zihniyet, açık bir şekilde CHP’nin zihniyeti değil midir? 28 Şubat’ta ben İstanbul Üniversitesinde genç bir doçenttim. Orada gençlere ne gibi zulümler yapıldığını çok iyi biliyorum. Eşim de başörtülü bir doçent olarak iki günde üniversitenin kapısına konuldu. O dönemde İstanbul Üniversitesinde ikna odaları açıp, 17-18 yaşındaki gencecik kızlarımızın başörtüsünü açtırmak için Nazi Almanyası’ndaki zulümleri icra edenler, CHP’nin sonradan milletvekili olan insanlar değil miydi? Gelin 27 Nisan’a. 27 Nisan öncesindeki Cumhuriyet Mitingleri’ni kim düzenledi? Arkasında hangi güçler vardı? CHP o mitinglerin neresindeydi? ‘411 Kaosa Kalkan El’ manşetini atarlarken onlara Mecliste destek verenler kimlerdi? Türkiye’de partilerin isimleri, başkanları değişmiş olabilir ama Cumhuriyet Halk Fırkası siyasi zihniyetinin sahipleri, ikide bir Anayasa Mahkemesi’ne giderek başörtüsü ve katsayı konularında milletin lehine alınan kararları iptal ettirmek için müracaat edenler bu beyler değil miydi? Çok mu zor ‘Özür diliyoruz, geçmişte hata yaptık, biz sizden özür diliyoruz’ demek, çok mu zor?” dedi.

“Başörtüsü meselesindeki kazanımlarımızı garanti altına alalım”

Başörtüsü konusundaki kazanımların Anayasa ile garanti altına alınması çağrısını yineleyen Kurtulmuş, “Hodri meydan, samimiyseniz, sadece CHP için söylemiyorum, Meclisteki diğer partilere de söylüyorum, bu konuyu siyasetin dışına çıkartalım. Kimsenin bozamayacağı bir şekilde Anayasa ile başörtüsü meselesindeki kazanımlarımızı garanti altına alalım ve Türkiye böylece bir büyük adımı daha atmış olsun” ifadelerine yer verdi.

AK Parti oylarının yüzde 40’ın üzerinde olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise şunları kaydetti:

"Söylediği sözün hakikatini istihare ediyor. O yüzden siz kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır ama ortalıkta öyle gururlu gezeceğim diye, ‘Tayyip Erdoğan’ın aslanıyım, öyleyse ben gururla dolaşırım bu yeryüzünde’ derken kibirle dolaşmayasınız. Bu ikisi çok farklı. Tabii Mustafa Şen’i görünce ‘Acaba bizim partinin oyları ne durumda?’ diye hepinizin aklından geçiyor. Çünkü şimdiye kadar karşılaşıp da bana bu soruyu sormamış hiçbir Allah kuluyla karşılaşmadım. Öyleyse diyeyim, AK Parti’mizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Küsuru de var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum. Yüzde 41 oy oranındayız. Birkaç puan farkla da gençlik oyları geliyor. Yani gençlerden aldığımız oylar, partimizin ana oyunun birkaç puan gerisinde. Şimdi şuradan baktığımızda, sizin sadece üye sayınız diğer partilerin üye sayılarından fazla. Gençlik kollarımızın üye sayısı pek çok partinin toplam üye sayısından fazla.’’