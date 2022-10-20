Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç, Cebrayıl’den Zengilan Havalimanı’na gitti sırada kaza yapmıştı. Yıldırım kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım’ı taşıyan araçta AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın da bulunduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle başkent Bakü’de bir hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı. Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala ise Yıldırım ve Ayrım’a eşlik etmek üzere Bakü’de kaldı.