AK Parti Gençlik Kolları’ndan “İmza Bir Genç” kampanyası

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, başlattığı “İmza Bir Genç” kampanyasıyla gençlerin partiye üyeliğini kolaylaştırarak dijital ortamda da gençlere ulaşmayı hedefliyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, “İmza Bir Genç” kampanyasını başlatarak, partiye üye olmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençlerin ya da parti üyeliği olup arkadaşını partiye davet ederek üye yapmak isteyen gençlerin web sitesi üzerinden başvuru yapabileceği bir platform oluşturdu. Web sitesindeki formu dolduran gençler, bulundukları il ve ilçelerde AK Partili yetkilerce önce telefonla aranıyor, ardından da ev veya iş yerlerinde ziyaret ediliyor. Bu esnada ıslak imzası alınan gencin partiye üyelik işlemleri tamamlanıyor.

“Dijitalde gençlerin üyeliklerini kolaylaştırıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir partinin gücünü üye sayısı yansıtır” sözünü kendilerine şiar edindiklerini belirterek, “Bunun gereği olarak da genç üye sayımızı artırmak ve daha çok genç arkadaşımızla diyaloğa geçmek için çabaladık. ‘İmza Bir Genç’ kampanyası ile de dijitalde genç arkadaşlarımızın üyeliklerini kolaylaştırıyor, onları AK Parti Gençlik Kolları ailesinin bir parçası yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İnan’dan gençlere “kampanyaya katılın” çağrısı

AK Parti Gençlik Kolları’nın 1 milyonun üzerindeki üyeyle Türkiye’nin “en büyük ve en güçlü” gençlik hareketi olduğunun altını çizen İnan, “2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç arkadaşımızın her biriyle bire bir temas etme çalışmalarımız sürüyor. ‘İmza Bir Genç’ kampanyası ile yeni oy kullanacak genç arkadaşlarımızla olan bağımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu, partimizin politikalarını ve gençlik kollarımızın çalışmalarını daha yakından görebilmek için genç arkadaşlarımızı ‘İmza Bir Genç’ kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyaya gençler "https://www.imzabirgenc.com" adresinden ulaşabilecek.