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AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Bursa’da düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı sona erdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu coğrafyası ile ilgili hesapların hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getirdi.

Politika 06.02.2022, 15:14
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Bursa’da düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı sona erdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu coğrafyası ile ilgili hesapların hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı’nın kapanış konuşmasını yapan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu coğrafyasıyla ilgili hesapların hiçbir zaman bitmeyeceğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu coğrafyada ortaya çıkan bir husus varsa, hadiseyi alelade hadise olarak nitelendirip sonuca ulaşamayız. Bunun arka planında yaşanan şeyleri araştırmamız gerekir. 2-3 gün önce Samsun’da bir olay yaşandı. Birkaç kişi bu milletin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’e bir saldırı gerçekleştirdi. Eğer biz bu meseleyi bu coğrafyada yaşayan milletin unsurları olarak sadece iki meczubun bir araya gelerek bir maceraya atıldığı şeklinde düşünecek olursak bu bizi aslında sonuca götürmekten öte yanlış bir istikamete sevk eder. Velev ki iki meczup, velev ki sadece macera, dikkat çekmek, kendilerini ispat etmek ne derseniz deyin, bu saldırıyı yapmış olsalar bile biz, bu fotoğrafın arka yüzünde olup biten bir şeyin varlığını araştırmakla mükellefiz. Dolayısıyla bize tarihin ve coğrafyanın yüklediği sorumlulukların en başat unsuru ortaya çıkan hadiselerin sadece görünen yüzüyle iktifa ederek değil onun arkasında yaşananları künhüne vakıf olacak şekilde araştırmaya gitmek. Eğer bunu ihmal edersek korkarım ki bizi 200 yılda aynı delikten sokmaya devam eden kimi güç merkezleri, bundan sonra da aynı delikten sokmaya devam edecek. Eğer bu coğrafyada yaşıyorsak, burası sıradan bir yer değildir. Mutlaka her hadisenin perde gerisinde olup biteni araştırmamız gerekir."

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da gençlik kollarının AK Parti için önemli olduğunu dile getirdi. Dalkılıç, "Bizde moral bozukluğu, karamsarlık asla olmamalı. Bizim yanımızda yürüyen Türkiye’nin geleceğinden, verdiğimiz mücadelenin ufkundan emin olmalı. Bunu bizim gençlik kolları başkanlarımız sağlayacak. Yüzünüze bakıldığınızda enerjiniz düşükse o gün kendinize izin verin. Moraliniz bozukken, motivasyonunuz düşükken yol arkadaşlarınızla görüşmeyin. Çünkü sizin gözünüzdeki ışık ve enerji tüm teşkilatı motive etmek için gerekli" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Ben genç kardeşlerimi gördüğüm zaman, onlara minnetle bakıyorum. Ben yoksam kimse yok anlayışıyla siyasetin içinde bulunduğumuz sürece bu bayrağı göklerde tutacağız. Yaptığınız işin nefsi değil, vicdani olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Karşımızda ’yeter ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gitsin, gerisi ne olursa olsun’ anlayışını benimsemiş bir topluluk var" şeklinde konuştu.

Etkinlik, hediye takdimiyle sona erdi.

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