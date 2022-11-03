AK Parti gençlerin sorunlarını masaya yatıracak

Seçim çalışmaları çerçevesinde gençlere ayrı bir parantez açan AK Parti Teşkilatı, geçlerin sorunlarını masaya yatıracak. Teşkilat sahada gençlere ulaşacak, sorunlarını dinleyip raporlayacak.

AK Parti’nin sahadaki önceliklerinden biri de genç seçmenler olacak. Genel merkez, gençlere yönelik kampanyalara hız verilsin talimatı verdi. Bu çalışma çerçevesinde gençlerin sorunları dinlenecek, rapor haline getirilecek.

Raporlar çerçevesinde de gençlerin beklentilerine yeni projelerle yanıt verilecek. Genel merkezin hazırlık aşamasında olduğu projeler var. Bunlardan biri de dijital ortamda gençlere ulaşmak için çalışılan platformlar. Özellikle sosyal medyanın etkin olarak kullanımı. Bu şekilde gençlere ulaşılacak. AK Parti gençler için hem eğitici hem de AK Parti’nin mesajlarını içeren videolar hazırlayacak, gençlere bu video mesajlarla ulaşılacak.

Çalışmalar çerçevesinde gençlere yönelik ödüllü yarışmaların yapılması da planlanıyor. Özellikle ödüllerin eğitim paketleri şeklinde olabileceği ifade ediliyor.