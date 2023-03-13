AK Parti engelli adayı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı. Başvuru yapanların arasında engelli aday adayları da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında seçim kararının yayımlanmasıyla birlikte 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşmişti. Adaylar bugün AK Parti Genel Merkezine gelerek başvurularında bulundu. Aday adayları arasında engelli Şengül Cenik de vardı. Cenik, AFAD’a bağış yapmasının ardından AK Parti Genel Merkezine gelerek başvuruda bulunarak evraklarını teslim etti. Cenik, burada yaptığı açıklamada, “Ankara Milletvekili aday adayıyım. Şuan burada olduğum için çok mutluyum. Olmam gereken yerde olduğumu biliyorum şuanda ve AK Parti’nin engellilere verdiği önemi biliyorum. Engelliler için daha çok çalışacağım ve elimden geleni yapacağım. Kısmet artık her şey” diye konuştu.

Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verilmişti. Başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençler için 10 bin TL şeklinde, engelliler için 5 bin TL şeklinde olacak. Ödemeler 16 Mart’a kadar AFAD’a yapılacak. Başvuru aidatları ise alınmayacak.