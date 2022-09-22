AK Parti Elazığ Milletvekili Bulut: ’’Onların parça parça söylediği ama bir bütün olarak söylemekten çekindikleri ifadelerin hepsini biz toplu olarak billboardlarda sergiledik’’

AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, “Onların parça parça söylediği ama bir bütün olarak söylemekten çekindikleri ifadelerin hepsini biz toplu olarak billboardlarda sergiledik’’ dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Aydın Yorat’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 gün önce Elazığ’a geldiğini hatırlatarak, Elazığ’da hem bir grup toplantısı yaptıklarını hem de daha önceden kendilerinin dile getirdiği okulla alakalı bir temel atma töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Bulut, ’’Okulu kimin yaptığı çok önemli değil, önemli olan Elazığ’a bir okul yapılmış olmasıdır. Neticede yapılacak olan okul yine kamu kaynaklarıyla yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, bir partinin değil Türkiye’nin belediyeleridir. 3 tane okulun Elazığ’da yapılıyor olması bizi mutlu edecektir dedik ve elimizden geleni yaptık. Ama maalesef depremin ardından 3’üncü yıla doğru yaklaşırken sadece temeli atılabildi. Biz 20 yıllık iktidarımızda temel atma törenlerinin hepsini kaldırdık. Artık açılış dahi yapmıyoruz çünkü toplu açılışlar yapıyoruz. Buna harcanın zamanın bile gereksiz olduğunu düşünerek toplu açılışlar yapıyoruz. Temel atma törenleri geçmiş Türkiye’nin alışkanlıklarından bir tanesiydi ama buna rağmen ümit ediyoruz ki sadece temel atmakla kalınmaz. 3 tane okul yapılacak denmişti ama 1 tanesinin temeli atıldı. İnşallah ben ümit ediyorum ki diğerleriyle alakalı da hızlı bir şekilde başlanır” diye konuştu.

’’Billboardlarda yazılanların hiçbiri ne isnat ne de suçlama değildi’’

Billboard meselesinin CHP’nin Elazığ’a geldiğinde en çok konuşulan meselelerden bir tanesi olduğunu da aktaran Milletvekili Bulut, ’’O billboardlarda yazanların hiçbir tanesi ne isnat ne suçlama ne de başka bir şey değildi. Oradaki çalışmanın esası geçmişte CHP’nin üst siyasi aktörlerinin kamuoyu önünde arka kapılarda veya gizli kapılar arkasında değil kamuoyu önünde söylemiş olduğu sözleri ilan ettik. Onların parça parça söylediği, ama bir bütün olarak söylemekten çekindikleri, dönem dönem de o siyasi aktörlerin çelişkili ifadelerde bulunduğu ifadelerin hepsini biz toplu olarak billboardlarda sergiledik. Bununla alakalı aslında bir farklılığı da ortaya koymak istedik. CHP içerisindeki çok sesliliği oraya koyduk. CHP’nin Genel Başkanı ’Ben Cumhurbaşkanı olursam Selahattin Demirtaş’a şeref madalyası takacağım’ diyor, akabinde CHP’nin Elazığ Milletvekili de Elazığ’da çıkmış olduğu televizyon kanallarında ’Eğer ben HDP’nin bir oyuyla dahi seçilecek olursam Allah bana milletvekilliğini nasip etmesin’ diyor. Böyle bir çelişki var. Bu çelişkinin de ortaya konulmasıyla alakalı etkili bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sözünün arkasında olduğunu ifade ederek gidip billboardların önünde durarak poz verdi. 6’lı masanın gizli olmayan fakat ifşa etmekten çekindikleri ortağının HDP olduğunu söylüyorduk. Onlar her ne kadar onu masaya almasalar da masanın asli unsurlarından bir tanesinin HDP olduğunu söylüyorduk. Ama bunlar siyasi bir takım endişelerden dolayı özellikle HDP’nin bu işin bir parçası olmadığını ifade ederken, HDP’yi ve seçmenini tutabilme adına da dönem dönem çıkışlarla, söylemlerle ve sözlerle seçmene selam olsun mantığıyla söylenen söylemler billboardlarda asılmıştı. Neticede bundan rahatsızlıklarını ifade ettikleri andan itibaren saygı gösterdik hemen aynı gün içerisinde madem siz kendi söylemiş olduğunuz sözden dolayı bir rahatsızlık duyuyorsunuz Elazığ misafirperverliğine uygun bir şekilde billboardlarda olanları kaldırırız dedik ve kaldırdık” ifadelerini kullandı.