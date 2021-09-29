AK Parti eğitimi yarıda kalan kadınlar için seferlik başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eğitimleri yarıda kalan kadın ve kız çocuklarının "Nerede Kalmıştık" projesi sayesinde kaldıkları yerden okula devam edeceklerini belirterek, "Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak" dedi.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık" adlı eğitim seferberliği projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile davetliler katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada eğitimin bir toplumun yegane güç kaynağı olduğunu, hükümetin icraatlarında bu hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını belirtti. Gerek eğitimde yapılan reformlarla, gerekse sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının hatırı sayılır şekilde arttığını ifade eden Erdoğan, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarıyla "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız" ve "Okuryazarlık Seferberliği" gibi birçok kampanya düzenlediklerini, bu çalışmaların sayısız insanın hayatını olağanüstü şekilde değiştirdiğini bizzat gördüğünü anlattı. Emine Erdoğan, "Şimdi de hepimize büyük bir heyecan veren ’Nerede Kalmıştık’ projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız okula kaldıkları yerden devam edecekler" diye konuştu.

"İnsan, okul sıralarının özlemini hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar"

Yarım kalmış yolculukların kişilerin özelinde derin anlamları olduğunu dile getiren Erdoğan, "İnsan kaç yaşına gelirse gelsin okul sıralarının özlemini hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da ’Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı’ndan istifade edebilecek" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, bu süreçte AK Partili kadın milletvekilleri, AK Parti Kadın Kolları başkanları ve milletvekili eşlerinin de gönüllü "eğitim rehberi" olarak kadınların yanlarında bulunacaklarını, onları bu büyük atılımda yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"Eğitimli kadın, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktördür"

Yeterli eğitimi alan kadınların aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu’da kadının sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Kadınlar Birliği’nin topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir. Yüzyıllar öncesinde zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler, dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örnekliklerini sergilemişlerdir. Gençlere yol göstermişler, yetimlere sahip çıkmışlar, yaşlıları himaye etmişlerdir. Maddi sıkıntı içindeki insanlara ekonomik ferahlık sağlayacak yardımlaşma kanalları oluşturmuşlardır. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı’nda bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir."

"Proje, istihdam oranlarını da arttıracak"

Projenin kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da arttıracağını aktaran Erdoğan, "Güçlü kadınlar güçlü ailelere, güçlü aileler ise bileği bükülemez bir topluma dönüşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kadınların eğitim haklarından ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle mahrum olduklarına dikkati çekti. Dünyadan bugün yaklaşık 132 milyon kız çocuğunun eğitim hakkını kullanamadığına işaret eden Erdoğan, bunun 34 milyonunun ilkokul, 30 milyonunun ortaokul ve 67 milyonunun lise seviyesinde eğitimi yarıda kalmış ya da hiç başlamamış kızlardan oluştuğunu bildirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in rakamlarına göre küresel olarak 796 milyon okuma yazması olmayan insanın üçte ikisinin kadınlar olduğuna işaret ederek, "Bu insanların eğitim hakkına kavuştuğu bir dünya nasıl olurdu? Bir düşünelim mi? 796 milyonun içinde okuma öğrenen, 132 milyonun içinde tekrar okula giden kadının her biri karanlıkları aydınlatacak birer güneş olurdu elbette. Kendi ülkemizde eğitim hakkını tamamlamamış tek bir kadın ya da kız çocuğu bırakmamak, sadece bize değil, dünyanın aydınlık geleceğine de yatırımdır" şeklinde konuştu.

"Bu cesareti göstermenizi istiyorum"

Kadın ve kız çocuklarına seslenen Erdoğan, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum" dedi. Emine Erdoğan, projeyi hazırlayan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Projenin yarım kalan hayallerin gerçekleşmesine öncülük edeceğini bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ”Kız çocukları ve kadınların yarım kalan eğitimlerinin tamamlanmasıyla insan kaynağımızın çok gelişeceğine inanıyorum. 83 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlarımızın okur yazarlık başta olmak üzere her alanda en üst seviyede olmalarını istiyoruz. İyi yetişmiş her insan milli servetin en önemli unsurudur. İyi eğitime ulaşan insanların toplumsal refaha katkısı çoğalıyor. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmaları için çalışıyoruz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özder ise, projeye bakanlık olarak desteklerinin süreceğini belirterek, "Bu projenin yaygınlaşması ve sahada önemli bir dönüşüme tol açması için gerekli olan tüm adımlarda bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. 2002 yılından bugüne değin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitimin tüm alanlarında çok önemli yatırımlar yapıldı. Yapılan yatırımların eğitim kalitemize yansıdığını görmeden mutluluk duyuyorum. Açık öğretim sınavlarını yurtiçi ve yurtdışında online olarak yapacağız. Açık öğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtlarını 15 Ekim’e kadar uzattık” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 20 yıllık AK Parti iktidarında ilköğretim, ortaöğretim ve

yükseköğretimde eşit fırsatlar için pek çok proje ve programın hayata geçirildiğini belirterek, "2002 Yılında kız çocuklarının sadece yüzde 45’i ortaöğretime katılırken, bugün bu oran yüzde 87,79 a ulaştı. 2019-2020 öğretim yılında iş gücü piyasasına mesleki ara eleman yetiştiren, mesleki ve teknik ortaöğretime devam eden 1 milyon 608 bin 81 öğrencinin yüzde 59,8’i kız çocuklarıdır. Bu oranı ayrıca önemsediğimi özellikle ifade etmek isterim. Benim üniversiteye başladığım 1985 yılında kız çocuklarının üniversiteye erişim oranı sadece yüzde 6,5 idi. 2002 yılında ise bu oran ancak 13.5 olabildi. Belli başlı şehirlerde yoğunlaşan 69 üniversite, yasakçı uygulamalar, kız çocuklarının eğitime erişimindeki önemli engellerdi. Bugün 81 ilde açılan yeni üniversiteler ile toplam 207 üniversitemizde okuyan kız çocuğu oranı ise yüzde 46’yı aştı" ifadelerini kullandı.

Programda projenin infografikle hazırlanan tanıtım filmi ile başarı hikayelerinin yer aldığı kısa film gösterildi. Emine Erdoğan’a Milli Eğitim Bakanı Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir tarafından hediye takdim edilmesinin ardından projeye destek veren bakan eşlerinin de yer aldığı aile fotoğrafı çektirildi.