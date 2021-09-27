AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın’dan tüm muhalefet partilerine çağrı: "Kürtleri sorun olarak görmekten vazgeçin artık"

Aylık gündem değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, CHP’nin son günlerdeki "Kürt sorunu" söylemini ciddiyetsiz ve samimiyetsiz bulduklarını dile getirerek, Türkiye’de Kürtlere yapılan bütün kötülüklerin sebebi olan bir zihniyetten umut beklenmemesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer tarafından son günlerde dile getirilen "Kürt sorunu" söylemine AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın tepki gösterdi. Partinin il binasında aylık değerlendirme toplantısı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Aydın, CHP’nin Kürtlere en büyük kötülüğü yapan zihniyetin temsilcisi olduğunu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise bu zulme son vererek Kürtlerin temel hak ve hürriyetleriyle ilgili devrim yapan taraf olduğunu kaydetti. Kürtlerin temel hak ve hürriyetlerinin sağlanmasıyla ilgili en büyük devrimin AK Parti tarafından yapıldığının altını çizen Aydın, "Kürtleri, bir sorunun kaynağı olarak göstermeye çalışmak, Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Diyarbakır’dan, tüm muhalefet partilerine, siyasi aktörlere ve siyaset bilimcilere çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen artık Kürtleri ‘Sorun’ olarak görmekten vazgeçin” dedi.

Başkan Aydın, CHP’nin Kürtler üzerinden uyguladığı ikiyüzlü siyasete tepki göstererek, "Son zamanların en büyük siyasi gündemlerinden biri, CHP üzerinden başlatılan ’Kürt sorunu’ söylemi ve çözüm noktası arayışı oldu. Bu kapsamda CHP ile HDP’li siyasi aktörler arasında muhataplık beyanları son zamanlarda kamuoyunda önemli bir tartışma konusu oldu. Hatırlatmak isteriz ki AK Parti, bugüne kadar OHAL’in kaldırılmasından Kürtçe devlet televizyonu kanalına, Kürtçe isimlerin kimliklerde kullanılmasından Cezaevlerinde Kürtçe konuşma özgürlüğüne kadar her biri devrim niteliğinde Kürtlerle ilgili onlarca açılımı yapan bir siyasi harekettir. AK Parti kurulmadan önce 70 yıllık CHP zihniyeti hakimiyeti boyunca, kimi zaman ötekileştirilen kimi zaman hiçleştirilen Kürt vatandaşlarımıza karşı yapılan haksızlıkları ortadan kaldıran, AK Parti iktidarları ve ötesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. AK Parti 2000’li yıllara kadar Kürtlerle ilgili süre gelen bunca haksızlığı birer birer ortadan kaldırırken, Analarının ak sütü gibi helal olan bunca haklarını birer birer kullanmalarını sağlarken en büyük muhalefetliği ve karşıtlığı da bizatihi CHP’nin kendisinden çekmiştir. AK Parti Kürtlerle ilgili bütün devrimleri CHP ile mücadele ederek ve en doğru ifadesiyle CHP’ye rağmen yapmıştır. AK Parti’nin Kürtler için attığı her adımın karşısında hiddetle ve ahlaksızca duran, bütün değişiklikleri yargıya taşıyıp mahkeme mahkeme dolaşarak iptal etmeye çalışan CHP zihniyetinin, bugün sırf Kürtlerin oylarını alabilmek için Kürt meselesi konusundaki söylemlerini hayretle ve ibretle izlemekteyiz" dedi.

"Kürtler sorun değil, sorun olan CHP zihniyetidir"

CHP, HDP’nin içinde kümelenmiş tatlı su solcularının desteği ile Kürtlerin oylarını alabileceğini zannettiğini, bu kapsamdaki son çalışmasının da Kürt sorunu söylemini yaygınlaştırmaya çalışmakta olduklarını dile getiren Başkan Aydın, Kürtleri bir sorun olarak görmenin yanlış ve tehlikeli bir yaklaşım olduğunun altını çizdi. Aydın, "Oysa Kürtleri, bir sorunun kaynağı olarak göstermeye çalışmak, Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Buradan Diyarbakır’dan, tüm muhalefet partilerine, siyasi aktörlere ve siyaset bilimcilere çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen artık Kürtleri ‘Sorun’ olarak görmekten vazgeçin. Kürtler, CHP’nin bu ülke için ve dahası Kürtler için olumlu hiçbir projesinin, vizyonunun ve hedefinin olmadığını bilecek kadar feraset sahibidirler. Kürtler çok iyi biliyorlar ki CHP’nin iktidara geleceği bir Türkiye’de ilk iş olarak Kürtçe yeniden bilinmeyen dil olur, Okullarda yine Ant okunur, Kürtçe televizyonlar kapatılır, Kürtçe müzikler yasaklanır. Bu yüzden çok iyi biliyoruz ki, CHP’nin ve zihniyetinin, bu topraklardaki tüm kötülüklerin anası olduğunu Kürtler unutmadılar ve unutmayacaklardır. Bu Ülkede Kürt sorunu veya Kürt meselesi gibi kavramlarla asıl yapılmak istenen algı çalışması, Kürtleri ‘sorunun’ kaynağı olarak göstermeye çalışmaktır. Bu yüzden Ülkede ‘sorun’ aranacaksa öncelikle en başta, basiretsiz, beceriksiz, yüzsüz ve kalitesiz muhalefet sorununa eğilmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

"Diyarbakır’a ciddi eğitim yatırımları yapılıyor"

Başkan Aydın, eğitim ve sanayileşme konularındaki yatırımları da değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in Diyarbakır’a gelişinde eğitimle ilgili müjdeler verdiğine değinen Başkan Aydın, Bakanın başkanlığında yapılan eğitim öğretim koordinasyon toplantısı sonrasında Diyarbakır’daki birçok ilçede yeni ve nitelikli okullar ve yerleşkeler için adımlar atılmaya başlandığını kaydetti. Başkan Aydın, "Bu yatırım planlamalarının hayata geçirilmesi ile çok daha nitelikli bir eğitim altyapısına kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu buluşmamız vesilesiyle, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e Diyarbakır’ımıza verdiği önem ve başlatmış olduğu eğitim projeleri için bir Diyarbakırlı olarak teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Diyarbakır, işsizlik sorununu bu yatırımlarla aşacak"

AK Parti iktidarının bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine büyük önem verdiğini özellikle vurgulayan Aydın, “Eylül ayı içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı şehrimizde ağırladık. Bakanımızın ziyareti kapsamında Türkiye’nin en büyük entegre yem fabrikasının temeli atıldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin vermiş olduğu destekle, Diyarbakır’ımızda bu tür yatırımların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Şehrimizin en büyük ve önemli sorunu olarak görünen işsizliğin üstesinden, bu tür yatırımların sayısını arttırarak geleceğimize inanıyoruz. Planlanan ve devam eden projelerin tamamlanması ile hem Diyarbakır’ımızı işsizlik belasından kurtaracağız hem de çevre illerden çalışacak işçi ihtiyacı olan bir şehir haline geleceğiz. Huzur ve güven ortamının çok güzel bir biçimde sağlandığı Diyarbakır’ımızın, gelecek yıllarının çok daha güzel ve aydınlık olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.