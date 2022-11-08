AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: “Bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimizi 16 Kasım’da milli takımımıza destek olmaya davet ediyoruz”

Diyarbakır’da oynanacak olan Türkiye-İskoçya maçı öncesi açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, “Diyarbakırlı hemşerilerimizi, hangi partiden, düşünceden, meşrepten olursa olsun, ortak paydamız olan milli takımımıza destek olmaya ve 16 Kasım’da tribünlerde yer alarak bu müsabakayı izlemeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı kasım ayı değerlendirme toplantısı düzenledi. Yeni Diyarbakır Stadyumunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Aydın, 16 Kasım’da Diyarbakır’da düzenlenecek milli maç vesilesiyle basın buluşmasının Diyarbakır Stadyumunda yapılmasını istedi.

Diyarbakır’ın böyle güzel organizasyona ev sahipliği yapmasının heyecanını yaşadıklarını dile getiren Aydın, “Yaklaşık bir yıllık süre boyunca Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı olarak böyle bir milli futbol müsabakasının Diyarbakır’da gerçekleşmesi için çeşitli girişimlerde bulunarak önemli bir çaba sarf ettik. Ve nihayetinde bu milli maç Diyarbakır’a verilerek kentimiz ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak duruma gelmiş oldu” dedi.

Diyarbakır’daki huzur ortamının artarak devam etmesi için bu tür organizasyonların olması gerektiğini söyleyen Aydın, “Bizler bu maçı çok önemsiyoruz. Diyarbakır’daki huzur ortamının artarak devam etmesinin bu tür organizasyonla olacağına inanıyoruz. Böyle organizasyonların artmasının Diyarbakır’daki huzurun ve Diyarbakır’ın kendisi üzerinden bölgedeki huzurun artarak sürmesinin önünü açacağına inanıyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa Diyarbakır böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Oynanacak olan milli futbol müsabakası ile birlikte Diyarbakır’daki güzellikler ve huzur ortamı, Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada, Diyarbakır’ın tanıtımına katkı sunmuş olacak” dedi.

Diyarbakır halkını milli takıma destek çıkmaları için 16 Kasım’da tribünlerde yer alarak müsabakayı izlemeye davet eden Aydın, “Bu anlamda biz, bütün Diyarbakırlı hemşerilerimizi, hangi partiden, düşünceden, meşrepten olursa olsun, ortak paydamız olan milli takımımıza destek olmaya ve 16 Kasım’da tribünlerde yer alarak bu müsabakayı izlemeye davet ediyoruz. Diyarbakır, özellikle son dönemdeki festival ile aslında kültürel anlamda ne kadar ihtiyaç sahibi bir şehir olduğunu göstermiş oldu. İnsanlarımız festivale bir takım odakların boykot çağrılarına rağmen çok büyük bir oranda katılım göstererek sahiplendiler” diye konuştu.

Son olarak Diyarbakır Stadyumunda yaklaşık bin 500 kişilik misafir tribününün oluşturulduğunu ifade eden Aydın, “Aldığımız bilgilere göre bin 100 İskoçyalı misafirimiz Diyarbakır’da otel rezervasyonlarını gerçekleştirmiş durumda. İskoçya’dan gelmiş olan misafirlerimizi şehrimizde hep beraber ağırlamış olacağız. Bu anlamda da Diyarbakır’a yakışır enstantanelerin ortaya çıkacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.