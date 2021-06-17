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Ak Parti'den HDP'ye yapılan saldırıyla ilgili açıklama!

AK Parti'den HDP binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Kınama

Politika 17.06.2021, 14:24
Ak Parti'den HDP'ye yapılan saldırıyla ilgili açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği, HDP İzmir binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir parti çalışanının hayatını kaybettiği, HDP İzmir binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi. 

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