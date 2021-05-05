AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı

AK Parti tarafından yapılan, "Yarın saat 14.00’te" paylaşımının ardından gözler partinin sosyal medya hesaplarına kitlenmişti.

AK Parti Partinin Twitter hesabından Z kuşağıne yönelik olduğu yorumu yapılan bir video paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Cumhuriyet Halk Partisi hedef alındı. Videoya, "YALAN ÜRETİM MERKEZİ" notu düşüldü.