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AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda CHP "yalancılıkla" suçlanarak hedef alındı. Sosyal medyada yayınlanan çizgi film büyük tepki çekti.

Politika 05.05.2021, 16:20 05.05.2021, 16:21
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı

AK Parti tarafından yapılan, "Yarın saat 14.00’te" paylaşımının ardından gözler partinin sosyal medya hesaplarına kitlenmişti. 

 AK Parti Partinin Twitter hesabından Z kuşağıne yönelik olduğu yorumu yapılan bir video paylaşıldı. 

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Cumhuriyet Halk Partisi hedef alındı. Videoya, "YALAN ÜRETİM MERKEZİ" notu düşüldü.

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